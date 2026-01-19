高雄比台南容易翻盤？他3點分析國民黨優勢

▲國民黨立委柯志恩將參選高雄市長。（圖／記者朱永強攝，2025.01.13）

[NOWnews今日新聞] 2026即將舉行地方選舉，民進黨推出立委賴瑞隆參選高雄市長，對決國民黨立委柯志恩。對此，媒體人羅旺哲昨（18）日提出，因為賴瑞隆要承襲高雄市長陳其邁的全部選票，還是有難度，而且高雄人2018年選過韓國瑜，他們是可以接受改變的，因為藍營要拿下高雄還是有機會，機會也比拿下台南還大。

羅旺哲昨上《週末大爆卦》表示，南二都目前看起來，國民黨拿下高雄的機會比較大，因為韓國瑜2018年在高雄有贏過，代表國民黨在高雄有翻盤的實例。如果柯志恩跟賴瑞隆要選社區主委，把背景都抽開，一定是柯志恩會當選。

羅旺哲接著表示，賴瑞隆雖然出線了，但是大家想一想，賴瑞隆可以拿到陳其邁這麼多票嗎？要完全承襲陳其邁的選票還是有難度。陳其邁看起來比賴瑞隆暖，所以他不覺得賴瑞隆能夠拿到陳其邁70幾萬的選票，賴瑞隆如果沒有辦法完全拿到陳其邁的票，那對賴瑞隆來說，就有危險。

羅旺哲認為，高雄翻轉是有機會的點在這裡，因為賴瑞隆跟陳其邁的人設上有很大的一段差距，高雄人是可以接受改變的，不然2018年韓國瑜也不會贏。

羅旺哲更提到，如果都不要考量背景之類的因素，單純看賴瑞隆跟柯志恩選社區主委這件例子，綜合他們過去在地方、立法院表現，百分之百一定是柯志恩當選。柯志恩也是教育家、又是主持人，然後又在高雄生根這麼久，勤走高雄。上次選輸的時候，她也是沒離開，繼續待在高雄，而且這次比上次接地氣，這是她的優勢所在。

羅旺哲指出，如果是綠委邱議瑩出線，很多藍營的民眾反而比較緊張一點，因為邱議瑩確實有話題所在。從賴瑞隆的初選過程來看，賴瑞隆的話題性反而沒那麼顯著，光看他處理兒子的事情，以及他在電梯裡面跟柯志恩叫囂 的情況，他的選戰操作和手法是有問題的，所以藍軍不一定在高雄完全沒有機會，反而高雄的機會大於台南。

