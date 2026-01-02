高雄民宅凌晨大火！一家七口「1死1傷」 鄰居：聽到拍打求救聲

高雄大社區一處鐵皮民宅今（2）天凌晨4點左右發生嚴重火警，火勢燃燒相當猛烈，屋內一家7口中，一名年約20歲的女性受困火海，鄰居和屋主表示有聽到不明的拍打聲，消防緊急破門找人，最後在房間內找到該名女子已經死亡，此次火災一共造成1死1傷，其餘5人順利逃出。

新的一年才剛開始第二天卻傳出噩耗，高雄大社區民生路一處鐵皮民宅凌晨4點發生嚴重火警，消防人員鋸開鐵皮，屋內已經陷入火海，大火猛烈燃燒，火勢還一路延燒到二樓，附近住戶被驚醒，紛紛衝出屋外查看。不過這場火勢相當猛烈，鄰居表示，在火警當下有聽到不明的拍打聲，而拍打的疑似就是住在屋內年約20歲的一名女子，最終卻沒能逃出火場。

廣告 廣告

警消獲報緊急撲滅火勢並破門搜救。圖／台視新聞

消防隊在4點41分成功撲滅火勢，根據屋主表示，當下有聽到有人在喊叫的聲音，只是由於煙太大，試圖逃生卻沒有逃出來，而此次OHCA的是一名約20歲的女性，最終在後面的房間被找到。有鄰居指出，昨天晚間10點左右有看到一名年輕人在外面抽菸，屋外也經常聚集一群人，認為該戶人家交友情況似乎相當複雜，不過詳細起火原因，還是要等警方進一步調查釐清。

高雄／王晨瀧 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

21歲咖啡界新星遭輾亡！ 肇事司機殯儀館下跪求原諒

邱議瑩包場《冠軍之路》邀導演龍男座談 親臨高雄與退役球員見證熱血

全台最長「999秒」跨年煙火秀登場！點亮義大世界夜空迎新年