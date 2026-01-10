高雄民宅情侶昏迷 男身亡女送醫

高雄民宅驚傳情侶昏迷，男子身亡，女子被送醫急救中。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區大昌二路民宅昨(9日)晚傳一對情侶倒臥屋內，20多歲男子死亡，女子昏迷仍有生命跡象，已被緊急送至醫院搶救中，現場發現有疑似不明藥物，但無外力破壞痕跡，是否有加工自殺或感情糾紛等其他因素，警方將進一步調查釐清中。

三民二分局於昨(9)日21時許接獲民眾報案，指稱因同事多日未上班，因此前往租屋處關心狀況，並請求警方協助，赫然發現1名男子與1名女子躺臥於床上無意識。

警消人員獲報趕至施以緊急救護，消防人員到場後，評估男子已無生命跡象，已當場死亡，女子則由119送往醫院救治，經勘查採證，現場無打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入，全案報請高雄地方檢察署相驗。

廣告 廣告

警方在屋內發現疑似不明藥物，死因仍待相驗確認，現場未發現明顯外力破壞痕跡，需待相驗結果，進一步釐清死因。

【看原文連結】

更多自由時報報導

直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」 館長今被起訴

移民署破獲嘉義跨國色情集團 查獲24名泰籍坐檯女

黑心！食品公司竄改日期 9000片過期2年豬排被消費者吃下肚

彰化人夫自爆「每週2次」激戰人妻小三！趁她老公上夜班偷情

