高雄民生醫院爆本土登革熱群聚！5住院病患確診 病房降載清空

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民生醫院清空病房進行化學防治。（圖：高雄市政府衛生局提供）

高雄市登革熱疫情燒進醫療體系！高雄市衛生局今（12）日公布新增5例本土登革熱確診個案，研判為民生醫院內部局部爆發之院內群聚感染。指標個案為一名 78歲女性住院病患，因再度發燒確診為登革熱第二型；衛生局連夜擴大採檢同層6樓病房，果真在相鄰病室再揪出4例陽性確診者。由於民生醫院被查獲露臺排水槽及地面凹洞嚴重積水孳生孑孓，衛生局已依法從重裁罰新臺幣1萬5千元，並下令該院即日起全面降載、管制病患「只出不進」，連夜清空高風險病房進行噴藥緊急防治。

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衛生局分析，民生醫院身為高雄市指定傳染病應變醫院，日常需負責新進移工採檢及收治確診個案，近期因連日降雨，導致院區露臺與地面凹洞積水養蚊，拉高院內局部風險。為釐清感染源，衛生局已啟動緊急防疫並溯源追蹤，截至今日中午已擴大採檢131人。目前確診的5例皆為住院病患，其中包含3位年齡介於79歲至91歲的高齡長輩，目前正由院方全力治療照護中。

民生醫院院內擴大採血情形。（圖：高雄市政府衛生局提供）

針對這起院內感染事件，衛生局緊急啟動「風險管控」、「溯源追蹤」及「確保病人安全」三項首要工作。民生醫院6樓病患已全數安置到其他樓層進行防蚊隔離，全院落實孳生源清除與滅蚊，並對已出院的病患及陪病家屬展開逐一聯繫採檢。衛生局強調，將持續進行園區與周邊社區「疫調擴採、孳清噴藥、環境整頓」的三合一防疫工作，全力圍堵隱形傳播鏈。

衛生局沉痛提醒，最新監測顯示社區陽性容器率達9.46%，整體病媒蚊指數仍高，社區流行風險極其嚴峻。衛生局嚴厲要求各級醫療院所務必痛定思痛，落實內部環境孳生源檢查，絕不能讓民眾在就醫或住院時反遭病媒蚊叮咬。同時呼籲市民務必提高警覺，徹底落實「巡、倒、清、刷」。若出現突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，齊心防堵疫情擴散。（郭子琳報導）

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