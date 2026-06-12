高雄民生醫院爆登革熱群聚 3高齡病患染疫、急降載管制

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高市府衛生局12日公布新增5例本土登革熱確診個案，且疑似在市立民生醫院爆發院內感染。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄登革熱疫情大爆發！高市府衛生局12日公布新增5例本土登革熱確診個案，且疑似在市立民生醫院爆發院內感染。經初步調查，5例確診個案皆為民生醫院6樓住院病患，其中3人為高齡79歲至91歲長輩，目前感染來源未明，高市府已啟動緊急防疫措施，要求醫院降載，即日起管制病患只出不進，盼阻斷登革熱傳播鏈。

衛生局說明，此次本土登革熱指標個案為78歲女性，她曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，隨後又於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例。

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衛生局指出，指標個案確診後，衛生局隨即啟動緊急防疫措施，匡列風險範圍，並溯源自5月27日起擴大採檢，截至12日中午11時已擴大採檢131人，目前指標個案6樓病房3間病室共計5例陽性個案，皆為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲長輩，現由院方治療照護中。

衛生局分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，承擔公衛防疫第一線重責，包含新進移工3日內登革熱採檢及收治高雄市登革熱疑似或確診個案，加上近期連日降雨造成露台排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊，因而造成院內局部範圍登革熱風險上升。

衛生局表示，民生醫院局部發生登革熱疫情，且院區及周邊社區存有病媒蚊孳生源，顯示社區恐存有潛在個案，衛生局已啟動「風險管控」、「溯源追蹤」及「確保病人安全」三項首要工作，同時院方即日起降載，管制病患只出不進，盤點風險區並將6樓住院病人安置其他樓層病房防蚊隔離，全院實施孳生源檢查及滅蚊，發放防蚊液，提醒員工及住院病患、陪病家屬配合防蚊措施。至於已出院病患及陪病者，則逐一聯繫採檢，落實溯源疫調。

另外，針對院區露台排水槽、地面凹洞查獲孳生孑孓，衛生局已重罰民生醫院1萬5000元並要求院方立即改善。衛生局也要求各級醫療院所務必落實環境孳生源檢查，避免民眾就醫時遭病媒蚊叮咬而導致疫情擴散。

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