高雄民生醫院爆登革熱群聚！5住院患者確診、感染源不明

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高雄市立民生醫院6樓病房爆發本土登革熱群聚感染，截至6月12日中午，含指標個案在內共5名住院患者確診，3間病室均受波及，感染來源目前仍無法釐清。高雄市衛生局已啟動緊急防疫應變，並對院內查獲孳生病媒蚊一事重罰新台幣1萬5000元。

高雄市立民生醫院6樓病房爆發本土登革熱群聚感染。（示意圖／翻攝自google map）

此波群聚的指標個案為一名78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病在民生醫院住院。6月11日，她再度因發燒、頭暈、噁心等症狀前往民生醫院急診並收治住院，經抽血檢驗後，當晚即確診感染登革熱第二型。

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衛生局接獲通報後，隨即於11日深夜針對民生醫院6樓病房展開擴大採檢，溯源時間點回溯至5月27日。截至12日中午11時，累計已採檢131人，6樓3間病室共篩出5例陽性個案，全數為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲的長者，目前均由院方持續治療照護。

衛生局進一步說明，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，肩負公衛防疫第一線重任，業務涵蓋新進移工3日內登革熱採檢，以及收治本市登革熱疑似或確診個案。然而，近期連日降雨導致院區露臺排水槽及地面凹洞積水，防疫團隊於現場查獲孳生孑孓，顯示院內局部範圍登革熱風險已明顯上升。

高雄市立民生醫院6樓病房爆發本土登革熱群聚感染，截至6月12日中午，含指標個案在內共5名住院患者確診。（圖／中天新聞）

針對孳生源問題，衛生局除對民生醫院開罰新台幣1萬5000元外，亦要求院方立即改善積水環境。衛生局同時指出，醫院周邊社區亦存有病媒蚊孳生源，研判社區內恐有潛在個案尚未被發現。

在風險管控措施方面，民生醫院自6月12日起實施降載管制，病患採只出不進原則，6樓住院病人已被安置至其他樓層病房，並落實防蚊隔離措施。全院同步進行孳生源清查及滅蚊作業，並向員工、住院病患及陪病家屬發放防蚊液，要求配合防蚊規定。對於已出院病患及陪病者，衛生局亦逐一聯繫進行採檢，持續落實溯源疫調工作。

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