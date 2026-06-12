高雄民生醫院爆登革熱群聚 5住院病患確診、病房緊急降載

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高雄市爆本土登革熱群聚。高市府衛生局今（6/12）表示，經疫調及擴大採檢後，研判高雄市立民生醫院院內局部發生登革熱疫情。高市府衛生局提供



高雄市爆本土登革熱群聚。高市府衛生局今（6/12）表示，經疫調及擴大採檢後，研判高雄市立民生醫院院內局部發生登革熱疫情，已即日起啟動緊急防疫措施，包括病房降載、風險場域清空噴藥及防蚊隔離，目前已完成院內第一階段防疫處置。

衛生局表示，此波疫情指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日期間因病住院，6月11日因出現發燒、頭暈、噁心等症狀，再度至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗於當晚確診感染登革熱第二型病毒。院方隨即連夜針對6樓病房擴大採檢，於相鄰病室再發現4名陽性個案。

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高雄市爆本土登革熱群聚。高市府衛生局今（6/12）表示，經疫調及擴大採檢後，研判高雄市立民生醫院院內局部發生登革熱疫情。高市府衛生局提供

高雄市爆本土登革熱群聚。高市府衛生局今（6/12）表示，經疫調及擴大採檢後，研判高雄市立民生醫院院內局部發生登革熱疫情。高市府衛生局提供

截至今日上午11時止，院方已完成131人擴大採檢，目前確認6樓病房共3間病室累計5例陽性個案，皆為住院患者，其中3人為79歲至91歲高齡長者，目前持續接受治療與照護。由於感染來源尚未釐清，衛生局同步展開疫調與感染源追查。

衛生局指出，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，平時除負責收治登革熱疑似及確診病例，也承擔新進移工3日內登革熱採檢任務。近期連日降雨，加上院區露臺排水槽及地面凹洞查獲積水與病媒蚊孳生情形，使局部區域登革熱風險升高。

針對此次院內疫情，衛生局已啟動「風險管控、溯源追蹤、確保病人安全」三大防疫工作。院方即日起進行病房降載並採「只出不進」管制措施，盤點風險區域，將6樓住院患者移置其他樓層病房並採防蚊隔離，全院同步展開孳生源清除、滅蚊作業及防蚊液發放，提醒員工、住院病患及陪病家屬共同配合防蚊措施。

此外，針對已出院患者及陪病者，院方也逐一致電聯繫安排採檢，擴大溯源疫調，避免潛在疫情向社區擴散。

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