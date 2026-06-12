高雄民生醫院爆登革熱群聚！5病患確診 8年首見疾管署急南下

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄市立民生醫院爆發院內登革熱群聚感染，成為高雄近8年首見案例。（圖／翻攝自Google Map）

高雄市本土登革熱疫情出現重大警訊。高雄市立民生醫院近日爆發院內登革熱群聚感染事件，截至12日已累計5名住院病患確診感染登革熱第二型病毒，不僅是高雄今年首起醫院內群聚感染案例，更是近8年來首度發生醫院登革熱群聚事件。由於感染源目前仍未完全釐清，疾病管制署已緊急成立機動防疫隊南下支援，與高雄市衛生局共同展開疫調、採檢及防治工作，全力阻止疫情擴大。

根據《ETtoday新聞雲》報導，高雄市衛生局及疾管署調查發現這起群聚案的指標個案為一名居住高雄市三民區、具有慢性病史的70多歲女性。患者因身體不適，自5月29日至6月10日期間入住民生醫院治療，出院隔天再度因發燒、頭暈、噁心等症狀返回急診就醫並住院，經抽血檢驗後確診感染登革熱第二型病毒。由於患者近期活動範圍大多侷限於醫院內，且同住家人並未出現疑似症狀，衛生單位研判感染地點極可能與院內環境有關，隨即展開大規模疫調。

廣告 廣告

為釐清疫情規模，衛生局於11日晚間緊急針對民生醫院6樓病房進行擴大採檢，並將疫調時間往前追溯至5月27日。截至12日上午11時止，共完成131人採檢作業。結果發現，除指標個案外，6樓病房相鄰病室又檢出4名登革熱陽性個案，分布於3間病室內，使累計確診人數增至5人，患者全數為住院病患。其中3人年齡介於79歲至91歲，均為高齡長者，目前由院方持續治療及照護。由於5名患者彼此具有共同活動史，衛生單位已將案件列為院內群聚感染事件處理，但目前感染源及傳播途徑仍有待進一步釐清。

衛生局指出，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，平時除收治登革熱疑似及確診病患外，也肩負新進移工入境後3日內登革熱篩檢等公衛任務，本身即屬病媒蚊防治重點場所。然而近期高雄連日降雨，造成院區露臺排水槽、屋外排水設施及地面凹洞出現積水情形。防疫人員進場稽查後，不僅發現病媒蚊孳生源，更查獲孑孓蹤跡，顯示院內環境確實存在病媒蚊繁殖問題。由於院方未落實清除積水容器及環境管理，衛生局已依《傳染病防治法》裁罰新台幣1萬5000元，並要求立即改善。

除了院區環境外，防疫團隊也在民生醫院周邊社區發現病媒蚊孳生源，不排除社區內可能存在尚未被發現的潛在感染個案。為防止疫情擴散，民生醫院即日起啟動病房降載措施，實施「病患只出不進」管制，並將6樓病患移往其他樓層進行防蚊隔離，同步展開全院孳生源清除、病媒蚊密度調查及化學噴藥防治作業，並發放防蚊液供病患、陪病家屬及醫護人員使用。至於近期出院病患及陪病者，也將由衛生單位逐一聯繫安排採檢與健康追蹤。

疾管署表示，目前已成立機動防疫隊進駐高雄支援各項防疫工作，並針對個案居住地、活動地及醫院周邊進行病媒蚊密度調查與環境清消。根據統計，截至6月12日止，全台今年累計74例登革熱確診病例，其中68例為境外移入，來源以印尼21例最多，其次為馬爾地夫14例及越南9例；本土病例則增至6例，且全數集中在高雄市。疾管署提醒，目前已進入梅雨季節，各地降雨頻繁，容易形成積水環境孳生病媒蚊，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速就醫並主動告知活動史，以利及早診斷及防治。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高

13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕

戴百萬熱銷藍芽耳機突炸裂 男大生耳朵灼熱又耳鳴急就醫