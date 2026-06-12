高雄民生醫院爆登革熱群聚 5確診

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高雄民生醫院出現新增5例本土登革熱確診，防疫人員展開清空病房進行化學防治。（記者王正平翻攝）

（另開新視窗）

記者王正平∕高雄報導

高雄市衛生局12日公布今年本土登革熱確診個案新增5例，為78歲婦人因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第2型，同時連夜擴大採檢6樓病房，於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例；民生醫院表示，即日起病房降載，匡列風險場域範圍清空噴藥清消，已完成院內防疫工作。

衛生局分析指出，民生醫院為本市指定傳染病應變醫院，承擔公衛防疫第一線重責，包含新進移工3日內登革熱採檢及收治本市登革熱疑似或確診個案，加上近期連日降雨造成露臺排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊而造成院內局部範圍登革熱風險上升。

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由於此次出現5例確診個案而來源未明，衛生局隨即啟動緊急防疫，匡列風險範圍，並溯源自5月27日起擴大採檢，釐清感染源及疫情範圍，截至12日中午11時已擴大採檢131人，目前指標個案6樓病房3間病室共計5例陽性個案，皆為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲長輩，現由院方治療照護中。

民生醫院院內擴大採血檢驗，以釐清感染源及疫情範圍。 （記者王正平翻攝）

（另開新視窗）

針對民生醫院局部發生登革熱疫情，且院區及周邊社區存有病媒蚊孳生源，顯示社區恐存有潛在個案；衛生局表示，已啟動「風險管控」、「溯源追蹤」及「確保病人安全」三項首要工作，同時院方即日起降載，管制病患只出不進，盤點風險區並將6樓住院病人安置其他樓層病房防蚊隔離，全院進行孳生源檢查及滅蚊，發放防蚊液，提醒員工及住院病患、陪病家屬配合防蚊措施。至於已出院病患及陪病者，則逐一聯繫採檢，落實溯源疫調。

另，針對院區露臺排水槽、地面凹洞查獲孳生孑孓，衛生局已重罰1萬5千元並要求院方立即改善。