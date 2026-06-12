高雄民生醫院爆發登革熱群聚 相鄰病室共5人確診

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高雄市民生醫院爆發登革熱群聚感染事件，疾管署發言人曾淑慧今天(12日)表示，該起群聚案共5人確診，感染源待釐清。民生醫院則已啟動應變措施，實施病房降載與相關病患防蚊隔離，並擴大溯源採檢，阻絕疫情向社區擴散。

疾管署曾在5月底公布台灣今年首例本土登革熱病例，個案居住在高雄市前鎮區，感染源不明；如今高雄苓雅區民生醫院再爆發一起醫院登革熱群聚案，一口氣新增5人確診，使得今年本土登革熱病例累計至6例。

疾管署發言人曾淑慧12日表示，這起群聚案指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。

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不過，曾淑慧指出，經衛生單位擴大疫調與採檢100多人後，指標個案住院期間相鄰病室再檢出4例確診，研判為一起群聚案件。衛生單位已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，以釐清感染源。她說：『(原音)這5例都是病人，因為病人能夠活動的範圍會比較少一些，不像一般民眾跑過來跑過去，不過目前發現的都是病人，那我們要釐清他們之間的一些關係，我們還是會去做基因序列分析，這樣才會比較清楚。』

曾淑慧表示，2018年也曾發生過醫院登革熱群聚感染事件，由於個案均在院內，因此通常會認為孳生源就在醫院附近或醫院內，但這很難釐清與證實，仍待進一步基因定序確認。疾管署也已成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作，以防疫情擴散。

根據高雄衛生局初步調查，民生醫院院區露台排水槽、地面凹洞因近期連續降雨產生積水，查獲孳生孑孓，可能提高登革熱傳播風險，衛生局已依規定對院方開罰，並要求立即改善。

這5名個案均集中在6樓病房3間病室，為因應院內疫情，民生醫院即日起啟動病房降載措施，將6樓住院病患移往其他樓層進行防蚊隔離，並全面執行孳生源清除、環境整頓、化學噴藥滅蚊作業，院方並發放防蚊液，要求醫護人員、病患及陪病家屬落實防蚊措施。此外，衛生局也將逐一聯繫採檢近期出院病患與陪病者，擴大溯源疫調，避免潛在疫情向社區擴散。(編輯：陳文蔚)