高雄民生醫院爆「院內集體感染」登革熱5人確診！急封病房噴藥「只出不進」

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高雄民生醫院爆「院內集體感染」登革熱5人確診，今急封病房噴藥清消。衛生局提供

傳染病應變醫院竟淪蚊子溫床！高雄市政府衛生局今（12）日公布高雄市單日暴增5例本土登革熱確診個案，5人竟全集中在高雄市立民生醫院6樓病房，研判已有院內群聚感染狀況。衛生局除要求民生醫院即日起病房降載、管制病患只出不進，並立即噴藥消毒完善防疫處置，全力防堵疫情擴散。

高雄民生醫院爆「院內集體感染」登革熱5人確診，院內擴大採檢釐清感染源。衛生局提供

衛生局指出，這起院內感染的指標個案為一名78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病在民生醫院住院，不料病患出院翌日（11日）就因發燒、頭暈、噁心再度送急診，當晚確診為登革熱第二型。

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防疫人員據報後不敢大意，連夜擴大採檢該棟6樓病房，驚見相鄰病室內竟又有4名住院病患集體中標，其中3人更是高齡79歲至91歲的脆弱長輩，目前全被留在院內隔離治療。

衛生局防疫人員現場勘查，發現院區的露臺排水槽、地面凹洞因連日降雨嚴重積水，甚至當場查獲狂吐孑孓的孳生源，對此衛生局已鐵腕祭出1萬5千元重罰，並要求院方立刻改善。

為防堵疫情失控狂飆，民生醫院即日起緊急「病房降載」，實施鐵腕管制「只出不進」，目前確診的6樓高風險病房已全面清空並噴藥清消，剩餘的住院病人被緊急安置到其他樓層進行防蚊隔離。

衛生局表示，目前正發動「風險管控、溯源追蹤、確保病人安全」三大行動，截至今日中午已緊急召回並採檢131人，呼籲近期高溫多雨導致社區病媒蚊監測指數飆高，各大醫療院所必須繃緊神經落實孳清，絕不能讓病患來看病卻慘遭蚊子叮咬而染疫。



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