高雄民生醫院疑登革熱群聚 5人確診院區降載清消
（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄今天新增5例本土登革熱確診病例，個案皆為民生醫院住院病患，院內疑爆發局部群聚感染。衛生局表示，民生醫院即日起病房降載清消，截至今天中午11時已擴大採檢131人。
高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，指標個案為78歲女性，她在5月29至6月10日因病住院，11日再因發燒、頭暈、噁心等至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第2型，院方連夜擴大採檢6樓病房，於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例。
衛生局表示，研判院內局部範圍已出現疫情，即日起啟動病房降載、清空噴藥及緊急防治措施。此次出現5例確診個案而來源未明，衛生局啟動緊急防疫並匡列風險範圍，溯源自5月27日起擴大採檢，釐清感染源及疫情範圍。
截至今天中午11時，衛生局已擴大採檢131人，目前指標個案6樓病房3間病室，共有5例陽性個案，皆為住院病患，其中3位為高齡79歲至91歲長輩，現由院方治療照護中。
衛生局分析，民生醫院是高雄市指定傳染病應變醫院，肩負新進移工登革熱篩檢及疑似病例收治工作，加上近期連日降雨造成露台排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊，而造成院內局部範圍登革熱風險上升。
高市府啟動風險管控、溯源追蹤、確保病人安全等3大防疫作為。衛生局強調，民生醫院即日起病房降載，採「只出不進」措施，風險病房住院患者已移至其他樓層進行防蚊隔離；院內同步展開孳生源清除、化學噴藥滅蚊，並發放防蚊液，提醒員工、病患及陪病家屬落實防蚊措施。
此外，衛生局已逐一聯繫近期出院病患與陪病者安排採檢，擴大疫調追蹤感染源及傳播範圍。針對院區查獲露台排水槽及凹洞積水孳生孑孓，衛生局已依規定開罰新台幣1萬5000元，並要求立即改善。（編輯：黃名璽）1150612
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