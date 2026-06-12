高雄民生醫院群聚感染！5人染登革熱 病房急管制「只出不進」

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高雄市立民生醫院6樓病房發生登革熱群聚感染。（高雄市衛生局提供）

高雄市登革熱疫情再添警訊。高雄市衛生局今（12日）公布新增5例本土登革熱確診個案，全部集中於高雄市立民生醫院6樓病房，研判已有院內群聚感染情形。由於感染來源仍待釐清，院方已立即啟動病房降載措施，實施「只出不進」管制，全面展開清消與防疫作業，避免疫情進一步擴散。

染病5人都在同樓層

衛生局指出，指標個案為1名78歲女性，5月29日至6月10日期間曾住院治療，6月11日因發燒、頭暈及噁心等症狀再次就醫，經檢驗確認感染登革熱第二型。院方隨即擴大採檢6樓病房，又在相鄰病室發現4名確診者，累計共5人染疫，其中3人年齡介於79歲至91歲，目前均持續接受治療與照護。

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截至12日中午，衛生局已回溯相關接觸者並完成131人採檢，同步展開疫調與感染源追查，希望盡快釐清疫情傳播途徑。

只出不進？院內防疫全面升級

防疫人員勘查後發現，院區露台排水槽及地面凹洞因連日降雨形成積水，並查獲病媒蚊孳生源與孑孓，已依規定裁罰院方1萬5000元，要求立即改善環境。

因應疫情風險，民生醫院已清空6樓高風險病房，住院患者移往其他樓層進行防蚊隔離，全面執行孳生源清除、環境整頓及化學噴藥，同時發放防蚊液，加強醫護、病患及陪病家屬防蚊措施。

衛生局也同步擴大周邊社區病媒蚊監測，提醒近期高溫多雨有利病媒蚊繁殖，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知活動史。

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