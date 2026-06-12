高雄民眾果酸換膚卻灼傷 檢：診所經銷商涉售過期保養品

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成品及半成品，囤放在工廠等地，裡頭還有化學原料、空瓶、標籤噴印機等器材，這些被經銷商調製而成的EPI煥膚系統產品，都已過期，再更改製造日期、保存期限後賣給高雄多家診所、醫院，至少3家受害。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，「庫存及原料重新裝瓶，並且重新印製製造日期及有效日期貼標後，銷售予多間醫療院所。」

高市衛生局藥政科長劉冠吟指出，「已涉違反《化粧品衛生安全管理法》第8條規定，本局依同法第22條，處新台幣2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並命業者立即下架回收。」

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檢方查出這間經銷商過去代理某美商保養品，19年前沒再進口保養品產品原料，卻將庫存的過期產品、原料重製銷售，涉犯加重詐欺取財等罪，訊後法院裁定負責人及子女分別以80萬到30萬元不等交保。

受害診所回應，「經由這個前輩的一些介紹，我們去找他們來進口這樣子的一個東西，所以現在聽到這種事情，我們是覺得很驚訝啦。」

受害診所指出，業者銷售的果酸產品，售價比同等級產品還貴，不少診所選擇高單價商品來確保品質卻被欺騙，已全面停用經銷商所有產品，也有醫師提醒使用過期果酸可能造成的風險。

醫師曾哲凰說，「它可能就效用就會比較弱，但是它也有可能變質，所以它也可能造成一些不可預期的一些可能性。」

12日下午前往經銷商公司地址，發現是聯合租用辦公場域，僅讓經銷商收發信件沒有員工駐場辦公，另一處地址則有警衛告知人已搬走、聯繫不上，檢方初估經銷商不法獲利高達2600萬，將持續追查是否還有更多受害者。