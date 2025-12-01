高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」

柯志恩(中)力拚賴瑞隆(左2)、邱議瑩(右2)、林岱樺(左1)、許智傑(右1)，民調不落下風。（合成圖／示意圖／資料照）

2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。

11月29日一份2026高雄市長選戰最新對比式民調公布，邱議瑩以51.9％支持度領先柯志恩23.7％；賴瑞隆以50.4％領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。楊智伃質疑，民調數字加總只有94.6％，這種品質能相信嗎？

廣告 廣告

TVBS今(1日)發布民調，柯志恩贏許、邱、林3人，與29日的民調南轅北轍。樊啓明用AI分析指出，TVBS民調參考價值較高，原因一、模擬總體選民結構：TVBS民調是台灣相對權威的民調機構，通常旨在取樣所有高雄市的合格選民（藍、綠、中間選民）。它的目的就是模擬國民黨與民進黨正式推出候選人後的總體對決情勢。原因二、反映中間選民意向：在選舉中，決定勝負的往往是「中間選民」。這份民調反映了在藍綠對決的框架下，柯志恩（國民黨）對不同民進黨人選的勝負狀況，這更能反映整體民意的流動和中間選民的偏好。

而另一份民調顯示民進黨人選大勝，甚至有51.9％對23.7％的懸殊差距，樣本可能嚴重偏向「綠營基本盤」，更接近「黨內初選」參考，如果想了解「綠營支持者」在初選中的偏好，則可參考。如果要預測「誰會當選」，應參考樣本最能代表「全市選民」的那份，即TVBS民調。

網友表示「那個偏綠民調當年好像陳時中贏蔣萬安4％」、「民ㄉㄧㄠˋVS民ㄊㄧㄠˊ」、「綠營民調不做高，基層不想出來投票，催票用的」。

【看原文連結】