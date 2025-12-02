高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。對此，媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，結果表示，TVBS民調更能代表全市選民偏好。
針對2026高雄市長選戰，11月29日公布一份對比式民調，結果顯示，綠營邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺4人，分別領先柯志恩23.7％、23.1％、23.7％和19.6％，然而卻被國民黨前發言人楊智伃抓包，民調數字加總只有94.6％，品質不可信。
根據TVBS1日發布的最新民調顯示，僅有賴瑞隆微幅領先柯志恩，兩份民調差異之大；對此，樊啓明用AI分析2份民調，結果指出，TVBS民調參考價值較高，原因有二，首先是TVBS的民調模擬總體選民結構，TVBS民調是台灣相對權威的民調機構，通常旨在取樣所有高雄市的合格選民（藍、綠、中間選民），目的就是模擬國民黨與民進黨正式推出候選人後的總體對決情勢。
原因二是，TVBS民調反映中間選民意向，在選舉中，決定勝負的往往是「中間選民」，該份民調反映了在藍綠對決的框架下，柯志恩（國民黨）對不同民進黨人選的勝負狀況，這更能反映整體民意的流動和中間選民的偏好。
樊啓明表示，AI分析顯示，相較於TVBS的民調，另一份民調樣本可能嚴重偏向「綠營基本盤」，更接近「黨內初選」參考，如果想了解「綠營支持者」在初選中的偏好，則可參考，如果要預測「誰會當選」，應參考樣本最能代表「全市選民」的那份，即TVBS民調。
