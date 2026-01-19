高雄民調柯志恩領先！他揭賴瑞隆翻轉兩關鍵

▲高雄初選後民調曝光！柯志恩44%領先，黃暐瀚揭翻轉勝選2關鍵。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞]

民進黨高雄市長初選結果出爐後，根據《ETtoday民調雲》最新調查，柯志恩以44%支持度，領先賴瑞隆37.7%。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，民調與其爭論準不準，不如視為一份「政治健康檢查報告」，更重要的是看清民調數據顯示的警訊。

柯志恩在上回對決陳其邁時，得票率已突破四成，如今支持度來到44%，黃暐瀚表示並不令人意外，這也顯示藍營在高雄市長選舉中的基本盤穩固，「年底大選柯志恩四成起跳，絕非偶然」。此外，初選過後往往是「一人開心、三人失望」，其他參選人的支持者情緒尚未平復，從民調中約6.4%的「投廢票」比例可見端倪。政黨動員力面，柯志恩獲得國民黨與泛藍支持者的高度整合，支持度分別達97.2%與92.2%；相較之下，賴瑞隆在民進黨內僅獲87.7%支持，泛綠支持者更僅有69.8%，顯示內部整合度明顯落後。

黃暐瀚也提出兩項值得關注的觀察，第一「時間是療傷的最好良藥」，賴瑞隆仍有約10個月時間修補初選裂痕、爭取黨內團結，局勢仍有翻轉空間。第二，同一份民調顯示，高雄市長陳其邁滿意度高達64.4%，若能成功轉化為對賴瑞隆的支持，選戰結果就有機會勝選。他強調，台南與高雄對民進黨而言都是輸不起的戰場，兩位現任市長勢必傾全力輔選，「這兩位現任市長，一定都是拚盡吃奶力氣輔選，不用懷疑！」

