高雄民調翻盤？綠營剩他死守 柯志恩說話了

[NOWnews今日新聞] 《上報》上月29日公布高雄市長最新對比式民調，結果顯示，4位民進黨立委皆領先國民黨立委柯志恩；而從《TVBS》民調中心今（1）日公布的最新調查顯示，若民進黨推賴瑞隆迎戰柯志恩，支持度呈現拉鋸，賴以42%微幅領先柯的40%，差距僅2個百分點；至於許智傑、邱議瑩及林岱樺3人，則皆落後柯志恩7至10個百分點。稍早，柯志恩也做出回應。

《上報》委託雨晴指標公司進行調查，依照民進黨初選採取的「對比式民調」，邱議瑩以51.9％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為24.5％；其次為賴瑞隆以50.4％支持度領先柯志恩23.1％，未表態為26.4％；許智傑以50％支持度領先柯志恩23.7％，未表態為26.3％；最後一名是林岱樺以43.3％支持度領先柯志恩19.6％，未表態率為37.1％。

至於《TVBS》今日公布的最新民調，若民進黨派出許智傑參選高雄市⾧，與國民黨柯志恩對決，柯志恩支持度42% ，許智傑的支持度35%，落後柯志恩7個百分點；如果推派邱議瑩對決柯志恩，柯志恩支持度43% ，邱議瑩支持度35%，落後柯志恩8個百分點；若是推派林岱樺出戰，則柯志恩支持度40%，林岱樺的支持度30%，落後柯志恩10個百分點。

對此，柯志恩今日受訪時表示，任何的民調她都會尊重，合理的民調也會作為參考，《TVBS》所公布的這份民調，相較於前兩天《上報》所公布數據，跟她與團隊所觀察的趨勢是趨於相近的，且《TVBS》長期針對民調進行追蹤與調查，能透過這一次與上一次的民調結果進行對比，提供未來施政參考，針對要再加強、與民眾再多溝通的，她都會努力去做，希望贏得更多民眾認同。

民進黨立委賴瑞隆則回應稱，感謝所有高雄市民的鼓勵與支持，任何民調都會納入參考，未來會持續提出更多願景、實際做法，還有深入基層，「我們一起努力，讓高雄更好」！

