高雄民調藍營領先？綠營這三位參選人這樣說

▲高雄市議員參選人蔡秉璁、尹立即黃敬雅均認為，只在封閉圈子裡做的調查，根本無法反映高雄270萬人的真實意見。(圖／截自高雄市議員參選人黃敬雅臉書)

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長確定由立委賴瑞隆出馬，對戰國民黨立委柯志恩。根據一份最新調查結果，在藍綠對決情況下，柯志恩以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點。對此，高雄市議員參選人蔡秉璁、尹立及黃敬雅均認為，只在封閉圈子裡做的調查，根本無法反映高雄270萬人的真實意見。這種「自己人講給自己人爽」的虛假數據，終究經不起真實選票的檢驗！

「這不是普通民調，是躲在同溫層裡帶風向的「數位文宣」！高雄市第三選區(岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安)的市議員參選人蔡秉璁表示，最近藍營大張旗鼓轉發一份網路媒體報導柯志恩領先賴瑞隆的「民調」，但事實上，這份民調的調查對象，只限特定媒體的「網路會員」，這樣真的有準嗎？舉個最簡單的例子：在國民黨部問大家支持誰，結果一定是國民黨大贏，這能叫真實民意嗎？ 一份排除廣大非會員市民、只在封閉圈子裡做的調查，根本無法反映高雄270萬人的真實意見。

蔡秉璁認為，國民黨之所以大肆宣傳這種「灌票遊戲」的民調結果，正是因為他們知道賴瑞隆立委就是贏過柯志恩的最強人選，沒有辦法以正規的論述回擊，只能用這種偏誤的「民調文宣」來擾亂大眾認知！高雄市民重視的是實實在在的政績與政見，這種「自己人講給自己人爽」的虛假數據，終究經不起真實選票的檢驗！

看到今天ETtoday那份所謂「民調」，真的忍不住笑出來的高市左營、楠梓市議員參選人尹立表示，拿一份「會員才能投票」的網路調查捧成真實民調，從科學統計與邏輯嚴密性來看，這些數據不僅漏洞百出，更顯露出藍營企圖透過「統計偽裝」來引導風向的焦慮感。尹立說，如果這樣就能叫做「真實民調」，那他隨便問身邊三個朋友，大家都覺得柯志恩應該退選，是不是也能宣稱「100%真實民意支持」？

尹立也指出，更好笑的是，TVBS做的民調，賴瑞隆還贏柯志恩2%，結果藍營媒體馬上不敢提，只會一直拿自己體系內的「網路民調」出來講。說穿了就是一句話：國民黨真的很怕賴瑞隆。怕到不敢正面比政見，怕到高雄市長初選才剛落幕，三家民調結果顯示民進黨參選人全面領先柯志恩，就急著靠網路投票式假民調與媒體操作來自我安慰。

前鎮小港區市議員參選人黃敬雅也表示，前兩天中天先是藉直播主的民調炒作一個「柯志恩 86% vs 賴瑞隆 7%」的史詩級笑話，這種連老共看到都要自嘆不如的數據，整個柯志恩團隊居然沒覺得尷尬？她還以為柯志恩選的不是高雄市長，是銀河系首長。結果今天接力演出，再產出了一個「要加入會員才能投票」的網路民調，宣稱柯志恩領先。

黃敬雅認為，引用這種需要登入會員、毫無隨機抽樣價值的民調來攻擊對手，不覺得臉紅嗎？妳說民進黨怕賴瑞隆輸，我看是國民黨怕柯志恩輸怕到瘋了吧？她建議，既然都可以做出86% 了，為什麼不乾脆湊個87%？畢竟這數字跟你們的操作水準簡直是絕配，不能再高了。

