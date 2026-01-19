即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

九合一大選倒數313天，根據《ETtoday民調雲》所做的民調顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的支持度為37.7%，落後國民黨對手柯志恩的44%，雙方差距6.3%。對此，民進黨立委許智傑回應，全黨已經團結一心，會攜手打贏這場選戰；至於藍委柯志恩則說，她會尊重、參考任何民調，並依據自己的步伐，擬定最好的選戰策略。





許智傑表示，任何民調都會納入參考，畢竟現在初選才剛結束，但民進黨公職皆已上下一心，一起攜手守護高雄進步的力量，未來會團結打贏這場選戰，延續現任市長陳其邁的優秀市政，獲得市民認同，繼續為高雄打拚。

快新聞／高雄民調藍營領先？許智傑重申團結拚勝選 柯志恩這樣說

民進黨立委許智傑。（圖／許智傑國會辦公室提供）

民進黨高雄市議員第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）擬參選人、立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁則在臉書（Facebook）發文痛批，「這不是普通民調，是躲在同溫層裡帶風向的『數位文宣』」。

他進一步指出，這份調查僅限於特定媒體的「網路會員」，在統計學上被稱為「自願參與者偏差」（Volunteer Bias），因此存在民調的樣本缺陷，簡而言之，國民黨之所以大肆宣傳這種「灌票遊戲」的民調結果，正因他們知道賴瑞隆就是贏過柯志恩的最強人選，無法以正規的論述回擊，只能用這種偏誤的「民調文宣」來擾亂大眾認知！

柯志恩今早在中興大樓1樓接受媒體聯訪。針對調查結果，柯志恩認為，這是在民進黨初選完後的第一份公開民調，就一如她過去的態度，尊重任何民調，但看到中間選民對於她的支持，看了讓人欣慰。

柯志恩說，未來這場高雄市長選舉，除了藍綠各自歸隊之外，誰能夠贏得中間選民認同政策，這是決勝的關鍵，因此會參考這份民調；而調查中也點出市民最關心的幾個市政問題，也會好好擬定政策，尊重並參考這份民調，未來會根據自己的選戰步伐做出最好的選戰策略。







