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高雄民調 陳其邁滿意度高過賴清德 學者：市長選舉勿過度綁中央議題。曾薏蘋截圖

綠色彩的新台灣國策智庫12日公布最新民調，陳其邁施政滿意度76.3％，不滿意僅 15.4％，但賴清德總統滿意度降至55.6％，閣揆卓榮泰50.5％，國立臺灣師範大學教授曾冠球認為，高雄出現「地方挺綠、中央保留」的特殊現象。建議賴陣營應避免過度綁定中央議題。

曾冠球表示，高雄選民對民進黨的支持似乎並非無條件支持，而是區分中央與地方表現。選民並沒有因為支持陳其邁，就完全接受中央政府。因此未來若中央爭議升高，仍可能對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆造成負面外溢效果。建議賴陣營應避免過度綁定中央議題，水可載舟、亦可覆舟，把焦點留在高雄治理。

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他還強調，這份民調顯示，20 至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均。20至29歲支持賴41.8％，30至39歲39.4％，顯示民進黨雖然在高雄整體優勢穩固，但世代結構仍有某種裂縫。建議賴陣營應強化青年住宅、薪資與產業升級等議題；否則年輕選民可能成為未來最先流失的一群人。

民調顯示，高雄市長陳其邁滿意度76.2％、15.4％不滿意、8.4％無明確意見；賴清德總統55.6％滿意、33.1％不滿意、11.3％無明確意見；行政院長卓榮泰滿意度：50.5％滿意、31.2％不滿意、18.3％無明確意見。

政黨傾向，45.7％民進黨、15.5％國民黨、7.9％民眾黨、1.9％時代力量、1.4％台灣基進。

此次調查對象戶籍在高雄市，年滿20歲的一般民眾，市話調查方法，調查時間115年06月09日-06月10日，晚上18：00-21：30 共完成1,094份有效樣本。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。

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