「全球最高規格」學生叢集競賽！台大代表隊首次參賽勇奪總冠軍
二在美國聖路易舉行的2025年國際超級電腦年會（SC25）中，國立臺灣大學代表隊在國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）的全力支持下，首次參賽即在全球最高規格的學生叢集競賽（Student Cluster Competition, SCC）中脫穎而出，勇奪總冠軍，充分展現臺灣在高效能運算（HPC）教育與實作能力上的堅強競爭力。
本屆SCC共有8所世界頂尖大學隊伍參賽，包括瑞士蘇黎世聯邦理工學院、美國加州大學聖地牙哥分校、新加坡南洋理工大學、美國德州農工大學等國際強隊，多數具備多年豐富的參賽經驗與充足的硬體資源支援。臺灣大學代表隊雖為首次參賽，面對資深勁旅仍展現出色的系統建置、應用程式最佳化，以及團隊協作能力，在嚴格的10KW功耗限制下，最終技壓群雄，奪得總冠軍。
本屆SCC競賽項目橫跨傳統高效能運算與現代人工智慧應用，涵蓋多項關鍵基準測試與應用挑戰，包括作為全球TOP500排名依據的HPL（High Performance Linpack）雙精度浮點效能測試、反映現代AI工作負載需求的HPL-MxP（混合精度Linpack），以及衡量機器學習系統效能的基準測試MLPerf。臺灣大學代表隊在HPL及MLPerf 兩項測試中皆取得最高分，且大幅領先第2名隊伍。精心建置的4節點叢集系統，採用技嘉科技G494-ZB4伺服器，搭載NVIDIA H200 NVL GPU、AMD EPYC 9655C處理器、美光高
速記憶體及Solidigm企業級固態硬碟，以高密度、高互連、高效率的架構，在生成式AI與高效能運算工作負載上展現頂尖效能，技壓群雄。
應用部分則聚焦於科學模擬與系統行為建模，包括榮獲Gordon Bell獎肯定的「Exascale Climate Emulator」氣候模擬模型，其以超過300億筆氣溫資料訓練，挑戰團隊在平行矩陣處理與模擬精準度上的綜合能力；而Structural Simulation Toolkit（SST）則為一款不依賴GPU加速的模擬工具，要求參賽隊伍深入理解系統微架構與軟硬體互動。
此外，競賽亦包含了「Reproducibility Challenge」和「Mystery」隱藏題。臺灣大學代表隊在這4項應用項目上表現卓越，展現出色的系統思維與問題解決能力。許多參賽隊伍因時間與資源限制未能完成所有測試項目，臺大團隊卻能在嚴格的功耗限制下，兼顧多項應用程式的排程最佳化、系統穩定性、除錯能力，並在高壓環境中展現軟硬體協同最佳化的深厚實力，充分展現團隊的全方位技術能力與臨場應變素質。
帶隊指導的臺灣大學資訊工程學系李濬屹教授表示：「這座獎盃不只是屬於臺大，更是屬於整個臺灣高效能運算教育社群的共同成果。」他指出，超級電腦技術的應用範圍極為廣泛，從人工智慧、量子運算到科學模擬，高效能運算能力已成為國家競爭力的重要指標。臺灣在這個領域的人才培育與資源投入相對有限，希望能透過這次競賽成果，鼓勵更多臺灣學生投入高效能運算領域，為臺灣的科技發展注入新動能。
李濬屹教授強調「這次能夠獲得總冠軍，首先要感謝國研院國網中心長期以來對學生的大力支持與栽培。從安排教育訓練，到協助媒合實作設備與運算資源，國網中心都給予我們最堅實的後盾。此外，也特別感謝Gigabyte技嘉科技、AMD、NVIDIA等產業夥伴提供頂尖硬體設備、技術指導與人力支援，以及臺灣大學電機資訊學院、資訊工程學系、電機工程學系提供機票與相關經費贊助。」這是臺大首次參加國際級學生叢集競賽，團隊成員多數是從去年修習平行程式設計課程的學生中挑選出來，雖然缺乏實戰經驗，但同學們充滿熱情與學習動力，才能把握住這次難得的國際級競賽機會。
國研院長期投入國內科技人才培育，其中國網中心透過聚焦於超級電腦實務操作的學生競技平台「國網盃應用程式效能優化競賽」（HiPAC），以及寒暑期營隊，持續引導學生掌握系統建置、軟體效能優化與應用程式加速等核心能力，積極培育高效能運算與人工智慧領域的青年人才。此次臺灣大學團隊亦藉由參加HiPAC競賽擔任觀摩隊伍，累積寶貴經驗，為後續的國際競賽奠定堅實基礎。
未來國研院國網中心將持續擴大與產學研界的合作，整合教育資源與國際鏈結，共同為臺灣培育更多世界級的高效能運算人才，提升國家整體科技競爭力，在全球科技浪潮中持續發光發熱。
