高雄氣象站溫差飆近13度 氣象粉專示警：今夜恐再重演

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」警告，高雄氣象站溫度來回差距快達13度，今夜若無意外將再次出現劇烈溫差。粉專在Threads上分享今晨6時與下午1時的溫度分布圖，強調這正是乾冷空氣接手後需要特別小心的溫差現象。

13時溫度分布圖。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

受到強烈大陸冷氣團影響，各地今晨出現低溫，雲林古坑測得7.2度，高雄楠梓區也出現8.7度低溫。白天溫度迅速回升，造成日夜溫差劇烈變化。粉專指出，從今晨至下午短短7個小時內，溫度震盪達10度。

廣告 廣告

氣象署表示，日夜溫差變大的情況將持續，明天西半部溫差較大，特別是中南部溫差可達10度以上。主要原因是清晨有輻射冷卻效應，白天過後溫度迅速回升。「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別提醒，前幾年起高雄已成為冷氣團的低溫常客，呼籲民眾務必注意保暖。

6時溫度分布圖。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象署指出，下周一和下周二將有另一波強烈冷氣團南下，溫度逐漸下降，尤其是北部、東北部氣溫下降幅度明顯。中南部下周三到下周五受到另一波強烈冷氣團影響，溫度也會下降，這3天屬於乾冷天氣，輻射冷卻加持下，日夜溫差比較大。

延伸閱讀

紅豆薏仁水非萬能除濕劑！中醫師：體質虛寒喝多恐更疲倦

大專學生校內住宿補貼 軍人子女增至7000元

武嶺變廚房？雪地炊煮亂象頻傳 太管處：最高罰3千