高雄水利局長蔡長展獲重用！調任內政部參事

▲高雄水利局長蔡長展調升內政部參事。（圖／高雄市水利局網站）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府今（2）日發布人事異動，現任水利局長蔡長展，將於下周一（5日）調任內政部擔任參事，其職務懸缺將由現任副局長蔡易勳代理。高雄市長陳其邁對此表示，蔡長展局長是具備高度水利專業的優秀公務人才，多年來深耕地方建設，對於即將北上服務國家表達支持與祝賀。

陳其邁高度肯定蔡長展任內對高雄防洪治水的卓越貢獻，包含完成多座滯洪池、有效改善排水瓶頸及易淹水區域，更在推動淨零轉型政策上不遺餘力。市府強調，蔡局長累積的專業實績有目共睹，期盼他轉往內政部任職後能持續發揮所長，為國家水利與建設發展貢獻心力。

廣告 廣告

蔡長展為國立成功大學土木工程博士，擁有深厚的水利專業背景，超過三十年的公務基層歷練，從早期彰化縣府技士到高雄縣市合併前後的各級水利職務，歷任科長、總工程司及副局長，對高雄地理水文瞭若指掌；任職水利局長期間，他以專業治水見長，主導多座滯洪池建設並有效改善易淹水熱點，更曾獲經濟部「全國水利傑出貢獻獎」肯定。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

英雄不穿斗篷！林佳龍發文謝保全：專業守護社區與國家安全

外交重要還是兩岸重要？民調數字出爐 台灣人這項選擇大勝20%

軍演最暖風景！海巡前線護商船媽媽留言力挺 管碧玲感動：帥呆了