高雄水族館遭貨車暴撞！魚兒幸運逃死劫 老闆卻哀嘆慘賠

高雄市左營區一家水族館昨（15）日下午遭小貨車暴衝撞擊，鐵捲門應聲損毀，店內物品散落一地，所幸魚缸未破裂、魚兒平安無事。經營水族館的30歲蘇姓男子初步估算，這起意外造成的財損約達30萬元。

車禍現場。（圖／警方提供）

高雄市政府警察局左營分局於15日14時許接獲報案，指稱左營區重信路店家前發生交通事故，警方立即派員前往現場處理。經警方調查，43歲卓姓男子當時欲駕駛停放在重信路店家門前的自小貨車，疑似在操作車輛時不慎，導致小貨車突然暴衝，直接撞上蘇姓男子所經營的水族館鐵捲門。

車禍現場。（圖／警方提供）

這起突如其來的車禍事故，讓莫名遭到波及的蘇男相當無奈。蘇男表示，「我以為開水族館最怕的是停電⋯沒想到是貨車」。雖然鐵捲門遭撞壞、店內物品也因撞擊力道而掉落，但所幸店內的魚缸並未破裂，魚兒們都安然無恙，該起事故也無人員受傷。

水族館鐵門。（圖／警方提供）

警方在現場對卓男進行酒測，檢測結果顯示酒測值為零。左營分局交通分隊已依規定完成測繪、蒐證等程序，並依一般交通事故案件受理，詳細的肇事原因將送交通警察大隊進行分析研判。

水族館內部。（圖／警方提供）

警方呼籲駕駛人，發動及操作車輛時務必確認周遭環境並謹慎操作，以避免意外發生，確保自身及他人安全。

