高雄水果月曆、手繪年曆12／9免費發送 融入果嶺公園美景

歲末年初即將到來，高市府4日宣布推出民國115年「高雄果然美」水果月曆及2款手繪年曆，預計將於12月9日上午10點起在高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步發送，此次特別將果嶺自然公園景色融入水果月曆及手繪年曆，別具特色，數量有限，送完為止。

高雄市長陳其邁表示，高雄果嶺自然公園面積廣達70公頃，且擁有豐富生態，自今年國慶日開放以來，吸引大批民眾前往，為了回應市民朋友渴望親近大自然的心情，特別把果嶺自然公園放進明年的手繪年曆與水果月曆，希望大家在飽嚐高雄水果的甜美滋味後，到綠意盎然的果嶺自然公園散步、約會，體驗生態與生活交織的綠色日常。

高市府表示，近年來，高雄在農產外銷上持續努力，「115年高雄果然美」月曆中的香蕉、鳳梨、蜜棗等，都已登上國際舞台，與日本、歐盟及全世界的好朋友分享；各月時令水果照片，呈現高雄土地豐饒與水果的美味，例如5月鳳梨、6月玉荷包、7月金煌芒果等，讓民眾可以隨著各月時節採買最新鮮的水果，吃當季、吃在地，品嚐屬於高雄的最佳風味。

此外，「高雄市手繪年曆」則以2款不同手繪風格，呈現出果嶺自然公園豐富的樣貌。插畫家歐佩玲創作的「撞色款」，匯集多樣色彩與自然景觀，展現活力與生機，其中賞鳥、閱讀、健行的人們，彷彿在此開起了繽紛派對；另一「疊色款」年曆則由插畫家黃湘以麥克筆疊色創作，將果嶺自然公園的花草植物與鳥類，用不同色調的綠轉化成圖騰，運用層次與細節，呈現果嶺公園的原始美。民眾可任選1款領取，搭配月曆，迎接嶄新的115年。

