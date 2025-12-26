高雄水產加工廠排廢水不理停工命令 負責人判3月

（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄一間水產加工廠因排放廢水不符標準，遭開罰3次勒令停工，累計罰鍰約346萬元，但工廠在環保局第3次稽查時竟關門拒檢。陳姓負責人遭依違反水污染防治法判刑3月，可易科。

高雄地方法院判決指出，大寮區一間冷凍水產加工公司自民國112年6月起，因排放廢水未符合放流水標準，第3次檢驗廢水時，生化需氧量超標36倍，遭高雄市政府環保局開罰，並勒令產出廢水製程全部停工以及處環境教育講習8小時，但業者卻不配合停工改善命令，經環保局3度稽查，共裁罰新台幣346萬多元。

廣告 廣告

環保局第3次稽查時，業者不但馬上將作業區鐵門關閉，甚至移除蛇管加水稀釋，環保局當場報警處理，並將陳姓負責人依法送辦。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，法官依據相關證據和檢測報告，依違反水污染防治法不遵行停工命令罪，判處有期徒刑3個月，可易科罰金，可上訴。（編輯：張雅淨）1141226