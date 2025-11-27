南部中心／劉安晉、莊舒婷 高雄報導

高雄永安有一名蔣姓里長與廟方張姓主委，涉嫌利用進香遶境活動，以恐嚇方式向附近工業區廠商募款，雖然有很多廠商乾脆付錢了事，但依然有不願配合的廠商，讓事情曝光，橋頭地檢署25日執行搜索，並傳喚被告和證人等五人到場，目前這名里長和主委已經遭到收押禁見。

高雄永安里長.宮廟主委 涉利用進香遶境活動恐嚇募款

永安工業區有很多廠商都捐款，金額從千元到晚元不等。（圖／民視新聞）高雄永安區一間廟宇，緊鄰里長辦公室，本應該是民眾的信仰中心和服務里民的地方，不過卻驚傳里長與廟方主委兩人，以恐嚇的方式，向附近工業區廠商募款，有的廠商敢怒不敢言，付錢了事，但也有人不願配合，橋頭地檢署深入追查後，在25日執行搜索，並傳喚被告和證人等五人到場。聲源：橋檢襄閱主任檢察官顏郁山：「檢察官訊問後，認被告蔣某張某兩人，涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物，刑法恐嚇危害安全及恐嚇取財罪嫌重大，並有羈押的原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。」

高雄永安里長.宮廟主委 涉利用進香遶境活動恐嚇募款

永安區一名蔣姓里長與廟方主委，遭羈押禁見。（圖／民視新聞）日前身穿白色上衣，出席興達電廠爆炸台電說明會的男子，就是蔣姓里長，根據了解，四月份開始，廟宇週邊工業區就陸續有多家公司遭到勒索，兩人以進香遶境活動需要經費為理由，向廠商募款，但若是不給錢，兩人就涉嫌以權勢威脅發動抗爭，或通報聯合稽查，影響廠商運作，還會飆罵對方，初步估計，以這樣的模式已經募款將近千萬元。聲源：廟方人員：「我知道的是那也是他們自願的啦，其他的我們不曉得啦。」聲源：附近民眾vs.記者：「里長平常人怎樣啊，很好啊做人很好啊。」

看看廟方外牆，張貼整排的企業捐款，金額從幾千元到幾萬元都有，但是自願捐款還是被強逼，目前無法得知，其實103年，兩人就曾以類似的手法，被收押後判無罪，沒想到事隔十多年，兩人因為恐嚇募款，遭羈押禁見，檢方也呼籲被害人出面指證。

