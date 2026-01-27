高雄永慶加盟四品牌連續3年贊助 誠實徵文比賽高雄開跑
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
永慶房產集團秉持「先誠實再成交」的服務精神，提供消費者專業、安全的不動產交易服務，也致力推廣誠實價值，以喚醒社會大眾對誠實的重視。因此，永慶房產集團攜手永慶慈善基金會，舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，其中高雄賽區已連續3年舉辦，持續透過書寫陪伴學生思考自身經驗，理解誠實的意義。
「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」高雄賽區自2024年開始舉辦，由聯合報系承辦、高雄市政府教育局擔任指導單位，永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）共同贊助支持，前兩年累計作品數已達近3000件，深獲學校與家長的認同，也顯示品德教育議題逐漸受到重視。
今年永慶誠實徵文比賽共分三個組別，國小中年級、高年級及國中組，作文題目分別為「誠實小英雄」、「選擇誠實的那一刻」、「誠實與信任」，引導各年齡層的學生循序漸進思考誠實價值。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德提到，誠實是建立良好人品的基石，好的人品一定要從小培養，當孩子養成誠實的處世態度，自然會贏得他人的信任與尊重。這就是為什麼我們要持續辦理誠實徵文比賽，協助孩子打好誠實的根基。
永義房屋高雄區經管會長黃俊宏也說，徵文活動不僅是一個比賽、一次寫作練習，更希望能在學生心中種下良善與誠實的種子，鼓勵同學靜下心來反省自我，讓正向價值逐步累積，並形成良善的循環，為未來開啟更多美好。
永慶加盟四品牌在高雄市有近320家店、6千多名夥伴，台慶不動產高雄區經管會長李信輝指出，房仲這份職業的基礎就是「誠實」，因此我們更有責任將誠實的價值傳遞給下一代，永慶加盟四品牌會運用企業的力量，以實際的行動支持在地公益與教育，為社會帶來更多正面影響力。
本屆徵文比賽的徵件日期至4月10日截止，徵件範圍擴大至六大賽區，包括雙北市、大台中區、臺南、高雄，及今年新增的竹苗賽區。如同有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志所說，「誠實的種子已經傳播的更廣、更深入」，高雄賽區連續三年的舉辦，學生有機會在不同的成長階段，回望自己的進步與改變，也讓誠實這項價值逐步深化，成為一生受用的重要品格。
誠實不是抽象的道德口號，而是與日常選擇密切相關的價值。永慶慈善基金會將持續藉由徵文比賽，陪伴學生累積思考、建立價值，讓品格教育成為一條走得長遠的道路。更多永慶誠實徵文比賽的相關資訊可至高雄市永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢。
