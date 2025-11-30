高雄汽車保養場暗夜火警 1女逃生不及死亡

熊熊火光照亮夜空，大火跟濃煙從鐵皮廠房屋頂竄出。高雄大樹溪埔路一間汽車保養廠，30日凌晨2時多發生火警，鄰居聽到陣陣爆炸聲、趕緊報警。

目擊鄰居說：「爆炸聲很大聲被吵醒，我就想說現在很像有人在偷車，起來看才發現隔壁都燒起來了。」

鐵捲門被鋸開後，廠房內部已全面燃燒，消防人員佈好水線全力灌救，但由於廠房內有許多汽車材料、機油及輪胎等易燃物，導致火勢猛烈且迅速蔓延開，而廠房夾層的鋼筋樓地板因高溫軟化、變形，也增加消防員搶救難度。

高市消防局第四大隊副大隊長黃世華表示，「鐵皮的這個夾層樓地板整個都是燒穿，所以阻斷了我們登梯上去的這個路線，沒有辦法上去。」

強力水柱噴進廠房，火勢直到1小時後才控制撲滅，消防員在2樓後側夾層的房間內找到受困的50多歲李姓婦人，遺憾的是當下婦人已明顯死亡，她是保養廠老闆的母親，為了顧工廠才住在廠房內。

死者家屬說：「還要正式鑑定，初步鑑定是瓦斯氣爆，廚房那邊是爆破出去的。」

30日一早回到現場，廠房內外燒得面目全非，家屬表示廠房平常並不開伙，不確定為何會氣爆，消防火調科人員也將持續調查現場，釐清詳細起火原因。

