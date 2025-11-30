高雄汽車保養廠凌晨火警 老闆娘逃生不及葬生火場

南部中心／陳家祥、劉安晉、陳芷萍 高雄市報導

高雄市大樹區溪埔路一間汽車保養廠30日凌晨發生火警！鄰居聽到爆炸聲響，起來查看，發現廠房已經陷入火海。消防局到場灌救，花了一個多小時才將火勢撲滅。消防人員入內清查，在一樓夾層發現老闆娘的遺體。初步研判可能是瓦斯氣爆引發這起大火。





高雄汽車保養廠凌晨傳爆炸聲！ 老闆娘逃生不及葬生火場

高雄市大樹區溪埔路一間汽車保養廠30日凌晨發生火警，消防隊在一樓夾層發現老闆娘的遺體。（圖／民視新聞）

黑夜中，火紅大火不斷燃燒，鐵皮保養廠完全被吞噬，現場濃煙密布。高雄市大樹區溪埔路上這間汽車保養廠，凌晨兩點半突然發生爆炸，隨即陷入一片火海之中，由於廠房內存放了不少輪胎跟機油，導致火勢一發不可收拾。附近鄰居：「我在睡覺就聽到乒乓叫，爆炸聲很大聲被吵醒，我在裡面探出來看，對面全都是火。」高雄市消防局派出26輛水箱車，59人到場灌救，鋸開鐵皮，冒險靠近灑水。保養廠老闆娘當時就睡在裏頭，沒能及時逃出，兒子聽到消息，從家中趕到現場，雙手緊握，十分焦急。

火勢在一個多小時後被撲滅，消防人員入內搜尋，在一二樓的夾層房間找到人，但已經氣絕身亡。高市消防局第四大隊副大隊長黃世華表示，「她是在比較靠後面的一個夾層的房間，樓地板因為這個鐵皮建築，鐵皮這個樓地板整個都是燒穿，所以阻斷了她的逃生，也阻斷了我們登梯上去的路線，沒有辦法上去，所以我們發現這位女士的時候，她已經呈現明顯死亡的狀況。」在台東養病的先生聽到噩耗，清晨從台東趕回高雄，和兒子一起收拾殘破的廠房。死者先生無奈的說，「這顆都爆了，開關頭都不見了，廚房的瓦斯大桶的，初步暫定應該是瓦斯氣爆，廚房那邊是爆破出去的。」老闆表示，這間保養廠是從父親開始經營，因為是蓋在農地上，沒有門牌，無法保險。現在不只要面對妻子的離世，保養廠內客戶的車輛恐怕也得賠償，雪上加霜。













