高雄汽車右轉失控「衝撞待轉區」 至少8名騎士受傷送醫

高雄楠梓區一輛白色轎車疑似在右轉失控撞上機車待轉區，造成至少8人受傷。（圖／threads／＠szshianli提供）

高雄市楠梓區土庫一路今（16）日下午5時許發生嚴重車禍，一輛白色轎車在行經土庫一路陸橋下橋處時，疑似在右轉過程中失控，先撞上直行機車，隨後整台車暴衝至機車待轉區，造成多輛等候紅燈的機車被撞倒，共8名騎士受傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。

據了解，遭撞機車約有8輛，至少約5名男子、3名女子，共約8人受傷，所幸意識均保持清楚，警消已陸續將人送往醫院治療，詳細事故發生原因仍待警方進一步調查釐清。

