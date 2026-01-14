高雄河堤國小推SEL 扎根學生情緒與人際能力

（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市河堤國小今天舉辦英語學習與社會情緒學習活動，高雄市教育局長吳立森說，面對快速變遷的社會與挑戰，教育不僅要培養學科能力，更應扎根情緒素養與人際能力。

河堤國小今天舉辦「SEL×國際教育週—一起閃耀」（Together We Shine）主題活動，讓學生透過闖關遊戲、角色扮演與互動體驗，在遊戲中認識情緒並學習表達。SEL是社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）課程。

吳立森說，面對快速變遷的社會與多元挑戰，教育不僅要培養學生的學科能力，更應扎根其情緒素養與人際能力。教育局高度重視社會情緒學習在各級學校的推廣，並將SEL視為培養學生全人發展與未來關鍵能力的重要基石。

校方表示，活動依據不同年段學生的發展需求，設計多元且循序漸進的學習內容，透過遊戲、角色扮演、情境對話與闖關體驗，引導學生學習辨識情緒、表達感受，並在互動中練習傾聽與尊重。不僅提升英語學習動機，更深化對自我與他人的理解。

文藻外語大學教授陳念霞表示，社會情緒學習是孩子面對未來學習與生活的重要基礎，透過英語學習結合情緒覺察與人際互動，能協助學生在安全、有支持的環境中練習表達自我、理解他人，進而建立自信與良好溝通能力。

河堤國小教務主任林群峰說，未來學校將持續深化SEL與課程教學的結合，並串聯國際教育、數位學習與閱讀教育，打造溫暖而有支持力的校園環境，陪伴每一位孩子在成長的道路上穩健前行、一起閃耀。

教育局說明，市府系統性推動各級學校深化「SEL課程」與教學實踐。河堤國小是高雄市推動社會情緒學習的中心學校，115年學校結合文藻外語大學外語教學系資源，透過簡易英語引導學生表達情緒，並設計闖關活動，展現SEL與國際教育融合的成果。

此外，教育局將於寒假挹注專案經費，於河堤國小攜手國立臺灣師範大學開設「社會情緒學習教師在職進修專長增能學分班」，預計培訓40位對推動SEL具高度熱忱的校長、主任、組長及教師。（編輯：李淑華）1150114