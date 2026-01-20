高雄河堤國小附幼圍爐 洋溢年味

為迎接學期圓滿落幕，並結合年節文化與課程學習，河堤國小附設幼兒園於期末舉辦「溫馨圍爐」活動，透過貼近生活的節慶情境，將語文學習、社會情緒教育（SEL）與傳統文化自然融入日常課程，陪伴孩子在祝福、分享與團圓中，感受學習的溫度。(見圖)

幼兒園許立姈主任今(廿)日說明，在活動前，教師於課程中引導孩子認識年節吉祥話的意義，親手書寫四字祝福、剪貼「春」字，並透過團體討論為圍爐鍋物命名；孩子們從發想到完成，歷經討論、表達與合作的學習歷程，展現出良好的語言表達能力與同儕互動經驗。活動當天，幼兒以小組方式圍坐共享圍爐時光，每一鍋都被孩子賦予溫暖的名字，如「平安鍋」、「幸福鍋」、「歡樂鍋」、「團圓鍋」，童言童語中蘊含對生活的美好想像。這場活動亦特別邀請家長到校與孩子同桌圍爐，親子共同參與，校園內洋溢著年節喜氣與歡樂笑聲，展現家庭與學校攜手共育的幸福畫面。

該活動特別邀請教育局吳立森局長蒞臨參與，幼兒們輪流向局長說出自己準備的吉祥話，三歲幼兒雖略顯害羞，仍能勇敢說出「新年快樂」；五歲幼童則自信滿滿，一口氣送上「新年快樂、年年有餘、平安健康、步步高升」等祝福金句，現場氣氛溫馨感人。活動中，吳立森局長與杜昌霖校長一同戴上象徵喜氣的財神帽，逐一發送紅包給每位幼兒，這份紅包皆由孩子於課堂中親手製作並彩繪，老師再放入金幣巧克力，孩子們收到後迫不及待地打開，臉上洋溢純真的喜悅。

吳立森局長表示，自己是三個孩子的父親，其中兩位孩子正就讀幼兒園，更能深刻體會幼教階段對孩子成長的重要性；看到河堤國小用心規劃這樣具教育意義的年節活動，讓孩子能在學校與同學一起圍爐，是非常珍貴的學習經驗，也讓家長能安心把孩子交給學校照顧，直言「河堤國小的家長真的很幸福」。

杜昌霖校長指出，幼兒園階段是孩子學習情緒表達與社會互動的關鍵時期，透過圍爐這樣貼近生活的活動，孩子在「一起吃」的過程中，自然學會輪流、等待、分享與感謝，將品格教育與社會情緒學習融入日常生活，讓教育在真實的生活情境中發生。

幼兒園蔡麗治老師提到，學校以「生活即課程」為核心理念，透過節慶文化與生活經驗，引導孩子在有溫度的活動中學習表達情感、參與團體；期盼藉由這場溫馨的期末圍爐活動，陪伴孩子在笑聲與祝福中為學期畫下圓滿句點，也為下一段學習旅程累積滿滿的信心與溫暖能量。