高雄沿海路直立式紅綠燈太靠車道 司機閃燈桿怨：像練特技

高雄市小港區沿海三、四路大貨車專用道沿途裝設多支「直立式紅綠燈」，有大車司機抱怨，怕照鏡會不慎撞擊。（洪靖宜攝）

高雄市小港區沿海三、四路大貨車專用道啟用後，有大車司機抱怨，沿途裝設多支「直立式紅綠燈」，但卻超出車道，就怕後照鏡一撞，一整天等於做白工。交通局表示，考量沿海路屬三車道以上的寬路幅道路，且同時為遊艇運送重要路線，才輔以設置於中央分隔島的直立式號誌，設置過程中已審慎考量行車安全，經查，近半年以來，尚無直立式號誌遭車輛撞擊，但會持續觀察、滾動式檢討。

有時常行經小港區沿海三、四路大貨車專用道的大車司機無奈抱怨：「所謂『暢行無阻』的專用道，卻要像在練特技一樣，隨時準備閃避號誌桿，就怕後照鏡一撞，今天做白工，還要被公司釘」，直指路邊燈號已經有好幾支被「請下來」或撞到脫皮，批評：「這就證明設計根本有問題！」

此說法也引來其他司機附和，有人說：「上下班常看到！ 好幾次友車都差點巴到路牌」、「開起來心驚膽跳的，設計的人真的不懂大車」、「道路寬度設計沒把後照鏡算進去，每天都好像在打仗」

高雄市交通局表示，是考量沿海路屬三車道以上的寬路幅道路，且同時為遊艇運送重要路線，為有效提升左轉專用車道號誌的明辨性，讓駕駛人得以清楚辨識左轉行車動線，以號誌懸臂長度5公尺為設計原則，並輔以設置於中央分隔島的直立式號誌，以強化號誌辨識效果，降低駕駛誤判風險。

但因為沿海路中央分隔島寬度較為狹窄，且與車道距離接近，交通局表示，於設置過程中已審慎考量，以避免因容錯空間不足而衍生行車安全疑慮或發生碰撞事故，經查，近半年以來，尚無直立式號誌遭車輛撞擊情形。針對司機反映，交通局說，未來將持續依據風險程度及用路安全狀況滾動檢討與評估相關設施配置，以持續提升道路行車安全。

