高雄泰式料理 蟬聯4年米其林必比登推介－泰元 THAIYUAN
泰元THAIYUAN 是高雄必吃泰式料理，2022～2025年連續4年蟬聯必比登推介，美味值得肯定！以鮮明亮藍色牆面為特色，主打泰式街頭小吃氛圍。一樓算戶外用餐區。
2樓用餐區，先推開斑駁的復古木門。
店內充滿泰式氛圍 。
泰國小吃四寶為辣椒粉、魚露、白砂糖、醋。
泰咖啡 (110元) 像越南咖啡一樣，濾滴後與牛奶混合，咖啡香醇好喝。
瀑布牛肉 (280元) 牛肉很嫩，酸辣醬汁開胃可口，整體很美味，但份量稍微略少一些。
香料炸雞翅 (200元) 外皮香酥，沾醬風味更有層次。
海鮮炒河粉 (260元) 街頭炒河粉是招牌，搭配鮮蝦、花生、檸檬及豆芽。
以乾炒收汁方式料理，河粉均勻吸附醬汁，濕軟中帶有Q彈。
無番茄打拋豬肉飯 (195元) 豬絞肉與香料配料拌炒，香氣十足，下飯好吃。泰式料理都會搭配炸豬皮增加口感，米飯Q度也恰好。
綠咖哩雞肉飯 (220元) 上次點紅咖哩，這次換點綠咖哩。
整體份量很多，綠咖哩與白飯分開，依自己喜愛的量添加食用。綠咖哩醬雖然有添加椰奶及其他香料，不要被甜甜外表的"椰奶"蒙騙，辣度來自綠色辣椒，所以帶點微辣，這辣度小昭很喜歡，但迪迪就無法接受。
餐點每道幾乎都是小昭喜歡的風味。店內裝潢十分有韻味，充滿泰式風情。喜愛吃泰式料理的朋友，千萬別錯榮獲4年必比登推介的肯定，又平價的泰元THAIYUAN～
《 泰元 THAIYUAN 》
• 12:00~15:30 17:00~20:30
• (07)2210662
• 0976 009 356
• 高雄市苓雅區苓雅二路53號
高雄-泰元THAIYUAN 泰式料理《 蟬聯4年米其林必比登推介 》
