高雄洗衣店母子吵架後起火 52歲男送醫母聲請保護令

高雄市小港區桂陽路一間洗衣店昨晚發生火警，消防局出動多輛消防車前往搶救。（圖：小港分局提供）

高雄市小港區一家洗衣店昨天（22日）深夜發生火警，受困在2樓的屋主被救出來時意識模糊，緊急送醫，警消調查，火災發生前，這名52歲的男子跟母親發生爭吵，母親於是到分局報案並聲請保護令，警消將調查這場火是否為人為縱火。（溫蘭魁報導）

高雄市小港區桂陽路一間洗衣店22日晚間10點31分傳出火警，消防局獲報後出動14車37人前往灌救，現場是一棟4樓透天鐵皮加蓋的建築，消防人員抵達現場後發現1、2樓後方燃燒雜物，於是破壞鐵捲門，並架設梯子從2樓進入屋內，救出受困在2樓的52歲張姓屋主，男子當時意識模糊，但對痛有反應，由救護車送醫救治，火勢在10點39分撲滅。

高雄市小港區桂陽路一間洗衣店昨天晚間10點多發生火警，消防員破壞一樓鐵捲門，並架設梯子從2樓進入屋內救人。（圖：民眾提供）

警消調查，火警發生前，張姓男子曾和他的母親吵架，母親離開後不久，屋內就傳出火警。

張姓男子經醫院救治後目前生命跡象穩定，他的母親向警方表示，兒子長期無業，都是由她提供生活費給兒子，最近因為家庭和生活因素，她不再提供生活費，母子倆為此時有爭吵，她不堪兒子需求無度，於是到分局聲請保護令。

至於這場火是否人為縱火？有待消防局火調科調查鑑定。

◆《中廣新聞》提醒您

◎113專線，求助專業社工人員