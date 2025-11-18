高雄洗錢水房經手近54億元 雄檢起訴劉嫌等12人

（中央社記者洪學廣高雄18日電）中檢破獲九州博弈集團涉洗錢後，綽號「鴨哥」劉姓男子去年6月起在高雄架設洗錢水房，1年多來洗錢近54億元，粗估入帳4221萬元。雄檢今依組織犯罪條例等罪起訴劉男等12人。

台中檢警破獲九州博弈集團涉賭博、洗錢等案後，綽號「鴨哥」的54歲劉男便承接洗錢業務將境外賭博犯罪所得轉匯，並在去年6月起陸續在高雄前鎮、苓雅區民宅架設洗錢水房，同時委由趙姓幹部招募人手組成犯罪集團。

高雄地檢署今天指出，檢警查出此犯罪組織與賭博網站接洽，並監看操作「微笑支付」、「鑫源支付」系統，處理訂單異常狀況，透過人頭銀行帳戶、層轉方式從中賺取水錢，藉此掩飾賭博網站非法所得。粗估自去年6月至今年7月間，就經手新台幣約53億9031萬元。以1.5％手續費計算，集團不法所得約4221萬元。

檢警經長期蒐證跟監，今年7月間持搜索票兵分多路搜索拘提多人到案。更查出劉男曾因案入監，但他在獄中曾與水房成員聯繫指揮運作，甚至曾買下商辦用作私人招待所。

高雄地檢署偵查時，劉男坦承洗錢犯行，但否認有收到犯罪所得，其餘共犯則多認罪爭取緩刑。檢方偵結後依洗錢、違反組織犯罪條例等罪起訴劉男等12人。（編輯：李亨山）1141118