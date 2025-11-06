高雄津棧蘇丹紅案黑幕曝 負責人李彥廷一審重判4年

高雄市津棧公司涉嫌自去年進口含有「蘇丹紅」色素的辣椒粉，引爆全台食安危機。資料照。高雄市府提供



高雄市津棧公司涉嫌自去年進口含有「蘇丹紅」色素的辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地院今（11/6）一審宣判，負責人李彥廷依違反《食品安全衛生管理法》、詐欺及洗錢防制罪，判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。

這起震撼全台的「蘇丹紅事件」，起因於高雄地檢署、調查局與衛生局聯合追查進口辣椒粉來源時，發現津棧公司與佳廣、海順、淞鋒等多家公司之間存在錯綜複雜的關係。

檢方調查發現，這些公司多以不同名義登記，卻實際由李彥廷一家人掌控，部分公司甚至登記在相鄰的兩個地址內，一處有6家公司、另一處則有3家公司，顯示其經營網絡相當隱密。

檢調查出，津棧公司早在案發前6年就已驗出含「蘇丹紅」色素的辣椒粉，但仍持續進口並銷售全台，嚴重危害食品安全。檢方搜索後帶回李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、品管謝冠玉及章姓女會計等4人偵訊，並傳喚5名證人說明。

此外，李彥廷共掌控11家關係企業，妻子吳克明掛名3家公司、大姨子吳正言掛名2家。更令人側目的是，李在檢調搜索後火速與妻子離婚，疑似意圖轉移財產。

檢方發現他曾提領現金3000多萬元，其中1000多萬已遭轉移，剩餘約2000萬現金竟藏於前妻家天花板內，檢方最終共查扣涉案財產高達1億3480多萬元。

高雄地院審理後，認定李彥廷等人長期以不實檢驗資料銷售問題食品，嚴重損害社會信任，依違反《食安法》、詐欺及洗錢罪判處李彥廷4年徒刑，並追繳不法所得。

