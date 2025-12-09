高雄洲仔濕地化身城市綠洲 「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」12/21盛大登場

池鷺與水雉於洲仔濕地活動。（圖／高雄市府工務局公園處）





高雄市政府工務局公園處攜手台灣濕地保護聯盟，將於今年12月21日（日）在洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」。活動以「慢遊濕地」為主題，透過走讀、生態導覽與多元環境教育活動，帶領市民以輕鬆方式深入認識高雄左營地區的自然與人文風貌。

洲仔濕地為高雄市具代表性的國家級重要濕地，擁有豐富鳥類與濕地生態，並位處市中心少見的自然棲地，同時通過濕地標章與環境教育場域認證，是候鳥遷徙的重要停棲點。公園處表示，希望透過本次活動，讓民眾放慢步伐，從濕地的生態脈動到舊城的文化底蘊，都能以從容方式細細體會。

（圖／高雄市府工務局公園處）

活動當天規劃生態導覽、生態紀錄片放映、蓮潭文化走讀、主題展示區、闖關集章與舞台互動等多元內容，從自然到人文一次呈現，讓大小朋友在遊逛與互動中自然學習濕地與舊城的特色環境知識。

活動自上午9點正式開幕，各項內容將依動線與安排陸續帶領民眾參與，其他環境教育展示與舞台活動亦同步開放，提供民眾自在體驗的參與方式，享受悠閒且富有知性的假日時光。

公園處表示，市府持續推動濕地保護、生態教育與基地改善計畫，期盼打造更完善的生態環境與友善的城市自然場域。誠摯邀請市民與旅客於12月21日相聚洲仔濕地，慢遊自然、感受舊城文化，共度充滿生態魅力與美好回憶的嘉年華假日。活動相關資訊請至「洲仔濕地粉絲專頁」查詢。

