高雄洲仔濕地嘉年華 12/21登場
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市工務局公園處攜手台灣濕地保護聯盟，將於12月21日(日)在洲仔濕地公園舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，以「慢遊濕地」為主題，透過走讀、生態導覽，帶領民眾以輕鬆方式認識這處國家級重要濕地。
洲仔濕地位於左營區蓮池潭邊，面積9公頃，擁有豐富鳥類與濕地生態，指標物種是台灣水雉，瀕危物種黃鸝，珍貴稀有物種則有黃裳鳳蝶、鴛鴦、環頸雉、鳳頭蒼鷹、日本松雀鷹、紅隼、白頭鶇。
公園處指出，洲仔濕地是位處市中心少見的自然棲地，同時通過濕地標章與環境教育場域認證，也是候鳥遷徙的重要停棲點。
為了讓更多民眾親近洲仔濕地，將於12月21日在濕地舉辦「洲遊蓮潭．慢遊濕地嘉年華」，當天規劃生態導覽、生態紀錄片放映、蓮潭文化走讀、主題展示區、闖關集章與舞台互動等多元內容，讓大小朋友在互動中學習濕地與舊城的特色環境知識。
當天活動從上午9點開幕，其他環境教育展示與舞台活動也同步開放，提供民眾自在體驗的參與方式，享受悠閒且富有知性的假日時光。
高雄副市長林欽榮表示，洲仔濕地公園在經歷左營地區20年來的巨大變化，仍能保有其生態棲地及生態復育的成果，是高市府所擁有的光榮與高雄市ESG的指標，市府再次重申對於洲仔濕地公園定位政策，將堅定延續維持國家級公園屬性；公園處則表示，市府持續推動濕地保護、生態教育與基地改善計畫，期盼打造更完善的生態環境與友善的城市自然場域。
