高雄洲仔濕地嘉年華12/21舉行（1） (圖)

【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
馭暖前行，傳愛啟程「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益行動溫馨啟動
Written by: BearBMW總代理汎德長期關注兒童福祉與教育發展，始終秉持「以行動關懷社會」的初心。隨著聖誕佳節的腳步漸近，汎德攜手全台13家BMW授權經銷商，共同發起「2025 BMW聖誕馭愛同行」公益活動。今年以「馭暖前行，傳愛啟程」為主軸，誠摯邀請BMW車主與粉絲們在這個充滿祝福的季節，與BMW一同以實際行動傳遞關懷，讓溫暖在彼此之間流動。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰基得憶園與聊憶園合辦《得憶同樂 感恩相守》團聚餐會
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化基督教醫院得憶園與聊憶園於今（8）日上午共同舉辦「得憶同樂，感恩相守」互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉義縣攜手「超級瑪利歐」打造2026台灣燈會 限量？磚塊小提燈曝光
嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發起對話
青山宮"建宮170週年" 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕
生活中心／陳堯棋、張智凱 台北報導2025青山王祭開跑，今天（9）暗訪暨繞境活動首日，吸引大批信徒前來朝聖。適逢青山宮建宮170年，今年擴大邀請北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，各大宮廟多達21個紅壇參與，預計三天活動湧進數萬信眾。北市增派警力加強交通疏導與臨檢維安，嚴禁出現幫派標誌，避免衝突。由八位將軍和一位引路童子組成的"青山八將團"，負責開路、保護主神安全，為青山王暗訪暨繞境活動，揭開序幕。台北市長蔣萬安親自扛轎。（圖／民視新聞）主持人：「恭迎靈安尊王出廟。」台北市長蔣萬安親自扛轎，護送靈安尊王出巡。一年一度的艋舺大拜拜，今年適逢建宮170週年，信眾更踴躍。信眾：「那時候有165周年的時候有來過，跟這次170周年都有來過，每年都會來啦，有時間的話我都會跟著走。」信眾：「住三重，大部分每年都來，這個(伸縮棒)可以坐火車、坐高鐵，沒有超過150(公分)。」為了完整記錄起駕繞境，有民眾DIY自製長達4公尺的伸縮棒拍攝，2025青山王祭開跑，包括暗訪遶境，祈求維護地方平安、驅邪淨境。12/10藝文紅壇活動結合在地藝區、音樂，街區場景，12/11更擴大結合北港朝天宮、朴子配天宮等6大宮廟贊境，共21個紅壇登場。青山宮周邊道路交管、維安嚴格。（圖／民視新聞）青山宮主委黃清源：「今年總共有邀請六間廟，北港朝天宮、朴子配天宮，總共有六間大間廟就對了，第一天、第二天是暗訪，第三天是正日，暗訪是從下午三點開始，正日是從早上八點開始。」一連三天除了周邊道路，包括環河南路、長沙街、貴陽街口等等，下午、晚上都交通管制。由於連續幾年，活動都爆發推擠、衝突、甚至染黑爭議，警方也嚴禁出現幫派標誌，用最高規格維安。原文出處：青山宮「建宮170週年」 一連三日暗訪暨繞境活動揭幕 更多民視新聞報導台積電員工抽中教召：喜獲公假15天！憂1事網笑：不想上班？新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響北港媽祖北上贊境! 蔣萬安親迎接駕 信眾擠爆萬華車站民視影音 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下高雄遶境 "首度合體3山媽"吸引大批信徒
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖，一連三天受邀高雄岡山，首度和岡山、旗山和鳳山的媽祖，聯合賜福遶境，吸引大批信徒到場迎接，鑽轎底，現場彷彿大型追星現場，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下高雄三天，所到之處湧入大批信徒，排隊著鑽轎底。（圖／民視新聞）宗教界的大型追星現場，看到這經典的粉紅轎頂，就知道"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身，這回來到高雄岡山，信徒把握機會來一睹媽祖風采。大批信徒排好位置等著鑽轎底，祈求媽祖庇護平安。適逢高雄岡山壽天宮創建313週年，白沙屯媽祖受邀南下三天，和高雄岡山、旗山和鳳山的媽祖首次齊聚岡山，共同祈安賜福，聯合遶境，所到之處湧入大批信徒，現場萬頭鑽動。岡山壽天宮主委 戴清福說，最後一天人特別多，因為大家都知道粉紅超跑天下午就要回去了，所以說岡山區全部居民都湧出來了。信徒三年前將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務。（圖／民視新聞）有信徒揹著"媽祖痛包"來追星，另外還有來自苗栗的信徒，三年前就將貨車改裝為行動充電車，提供暖心的充電服務，讓大家放心拍媽祖，再也不怕手機沒電。提供行動充電的信眾說，下半年度這是第四次了，從南投媽祖繞境開始，每一個地方都有跟。聯合賜福遶境進入最後一天，白沙屯媽祖也在回鑾前，再度來到岡山壽天宮，信徒把握機會鑽轎底，期望媽祖加持保平安。白沙屯媽祖和三山媽祖合體，歷史性的的盛大場面，也讓岡山地區這三天熱鬧滾滾。原文出處：粉紅超跑南下高雄遶境 與三山媽合體寫下歷史性一刻 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝粉紅超跑白沙屯媽祖高雄遶境 信徒擠爆現場 等待鑽轎底民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1098
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
棒球》林益全確定轉戰中國 新球季披龍袍
40歲的林益全在今年季後遭到統一獅釋出後，並未獲得其他中職球隊青睞，日前就傳出有意赴中國城市棒球聯賽（CPB）發展，如今確定將加盟上海正大龍隊，新球季月薪4萬人民幣（約台幣17.9萬），已是聯盟最高薪，但和他今年在獅隊月薪27萬仍有落差。CPB明年1月1日舉行立春聯賽，共有5支球隊參與，包括長沙旺旺自由時報 ・ 2 小時前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 157
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 45