▲高雄洲際春節圍爐登場，湛露中餐廳限量「馬韻盈門盆菜」添團圓年味。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】迎接農曆春節，高雄洲際酒店以豐富多元的餐飲規劃，為闔家團圓打造從內用到外帶皆宜的圍爐饗宴。飯店匯聚中式、南洋、日式與義式料理，推出氣派除夕桌宴、多人分享套餐、春節限定自助餐及節慶外帶年菜，滿足不同家庭型態與聚餐需求，讓賓客在溫馨團聚的節慶時刻，也能輕鬆享受高品質的年節美味。

其中，湛露中餐廳特別於春節期間推出節慶主打年菜「馬韻盈門盆菜」，以深厚的文化意涵與頂級食材，為圍爐餐桌增添象徵富足與圓滿的亮點。此次盆菜為限量10組、僅限外帶的珍稀款式，由湛露中餐廳張守誠主廚領軍設計，延續傳統工序並融入精緻粵菜精神，展現盆菜在華人年節文化中的重要地位。

盆菜（Poon Choi）起源於南宋末年，相傳宋帝南遷廣東時，因器皿不足，村民將各家珍饈層層堆疊於大木盆中奉上，象徵「團團圓圓」、「盆滿鉢滿」，逐漸成為華人節慶中極具代表性的團圓料理。「馬韻盈門盆菜」嚴選上湯吉品鮑魚、花膠筒、刺參、鵝掌、干貝等珍饈海味，並搭配豬腳、櫻桃鴨與黑羽正土雞，依口感與風味層次細膩鋪排、層層堆疊，完整封存食材精華，不僅展現主廚對細節的講究，也寓意新年圓滿富足、福氣盈門。

此次外帶年菜組合內容包含10人份「馬韻盈門盆菜」，並附贈精緻陶瓷鍋及洲際酒店品牌玻璃水瓶，春節限定售價為新台幣36,888元，限量10組，僅限外帶。年菜取貨時段為2026年2月15日中午12時至14時、晚間18時至20時，以及2月16日上午11時，讓消費者可依行程彈性安排，輕鬆備妥團圓年菜。

除外帶年菜外，高雄洲際酒店亦於春節期間規劃多樣化的內用圍爐選擇，從適合家族團聚的中式桌宴、多人共享套餐，到結合南洋、日式與義式元素的春節限定自助餐，讓傳統年味在世界風味的交融中煥發新風貌。飯店期盼透過豐富且具彈性的餐飲體驗，陪伴賓客在新春佳節共享團圓時光，為新的一年揭開溫暖而美好的序幕。