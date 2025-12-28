▲高雄洲際酒店跨年夜限定體驗登場，串連義式饗宴、香檳舉杯與派對倒數。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】歲末將至，迎接嶄新 2026 年，高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）精心策劃跨年夜限定系列體驗，串連餐飲饗宴、香檳品酩與音樂派對，從餐桌到倒數現場，打造一站式、全感官沉浸的迎新動線。賓客可自在穿梭於不同風格場域，隨心轉換節奏，在美食、佳釀與光影交織中，迎接充滿期待的新一年。

▲高雄洲際酒店跨年夜限定體驗登場，串連義式饗宴、香檳舉杯與派對倒數。

廣告 廣告

跨年夜晚餐時段，酒店一樓 SEEDS 大地義式餐廳 於 12 月 31 日 18:00 至 21:00 推出【義式香檳跨年自助晚宴】，以義大利餐桌文化中「分享、歡聚與熱情」的精神為靈感，營造如同置身義大利家族聚會般的溫馨跨年氛圍。餐檯匯聚精緻海陸料理暢饗，包括「牛肝菌松露焗烤龍蝦」與「爐烤 Prime 美國沙朗牛排」等主打佳餚，賓客可隨興取用、自在交流，搭配歐系香檳迎賓與多款精選葡萄酒無限暢飲，為歲末團聚揭開充滿義國歡樂的迎新序章。每位 NT$2,680 元（另加 10% 服務費）。

▲高雄洲際酒店跨年夜限定體驗登場，串連義式饗宴、香檳舉杯與派對倒數。

餐後，賓客可移步至酒店五樓 WA-RA 日式餐廳，參與單日限定的【WA-RA 跨年派對】，於 22:30 至 00:30 享受兩小時無限暢飲。派對以日式夜飲文化為基調，結合輕鬆暢快的酒食節奏與時尚慵懶氛圍，讓賓客在自在小酌與交流中迎向新年倒數。酒水品項包含生啤酒、Highball、氣泡酒與指定調酒；新年倒數時刻，現場將特別獻上氣泡酒一杯，邀賓客一同舉杯迎新。派對期間亦不定時提供隨機免費 Shots，為夜晚增添驚喜互動；在 DJ 節拍的弛放節奏中，結合 WA-RA 光雕數位藝術投影，迎接嶄新的一年。入場費每位 NT$988 元（另加 10% 服務費）。

▲高雄洲際酒店跨年夜限定體驗登場，串連義式饗宴、香檳舉杯與派對倒數。

酒店一樓 BL.T33 大廳酒吧 於 12 月 31 日快閃推出【氣泡時刻・買一送一】跨年限定禮遇，精選法國經典香檳酒莊 Champagne Pommery Brut Royal NV，單瓶或單杯皆享買一送一優惠（兩杯優惠價 NT$1,300 元，另加 10% 服務費）。作為酒店迎賓與相聚的重要場域，BL.T33 以輕鬆社交的大廳酒吧氛圍，成為跨年夜舉杯的最佳起點與暖身站。香檳以 Chardonnay、Pinot Noir 與 Pinot Meunier 均衡調和，展現清新果香與細緻氣泡，為迎新時刻增添從容而優雅的儀式感。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。