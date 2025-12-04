高雄洲際酒店點亮「白金星願」聖誕季 雪球主題揭幕光影盛典、限定泰迪熊搶先上市

高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）以冬季象徵「雪球」打造充滿儀式感的節慶氛圍，將於12月5日晚間舉行年度聖誕點燈活動「白金星願．光影盛典」，以旋轉木馬、光影秀與經典音樂掀起高雄冬夜的浪漫序幕。酒店同步推出限量版「經典洲際泰迪熊」、聖誕饗宴與館內餐廳限定活動，全面營造視覺、味覺與情感交織的冬季慶典。

↑圖說：高雄洲際酒店今年聖誕季呼應並延續「雪球」冬季主題，在館內多處打造節慶佈置。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

點燈活動將於12月5日18時登場，以酒店象徵「雪球」結合旋轉木馬設計，象徵心願在節奏與光影中不斷前行。現場提供Delicatesse烘焙坊特製熱紅酒、熱可可與冬季點心「潘那朵尼」供民眾享用，並由大提琴演奏與合唱團演唱聖歌增添儀式感。活動也安排聖誕角色與兒童互動，營造適合家庭同樂的節慶場景，邀請市民在光影交織下迎接專屬高雄的冬季盛典。

呼應「雪球」主題，酒店推出冬季限定的「經典洲際泰迪熊」，首波「白金星願熊」採白色雪球與聖誕帽設計，呈現純淨且溫暖的節慶風格。泰迪熊單隻售價888元、兩隻1,588元，即日起於烘焙坊與酒店線上商城販售；12月5日點燈當天更祭出限量優惠，單隻688元、兩隻1,188元，數量有限。

↑圖說：高雄洲際酒店同步推出冬季限定系列「經典洲際泰迪熊」。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

酒店同時推出聖誕月限定活動「品味聖誕・臻饗食刻」，即日起至12月30日於指定餐廳——SEEDS大地、湛露、HAWKER好客、WA-RA——用餐並完成指定任務，即可至Delicatesse兌換節慶限定甜點小禮，讓旅客在互動中延續冬季甜蜜氣息。

館內餐廳也推出聖誕節限定饗宴。SEEDS大地義式餐廳於12月24、25日提供聖誕自助饗宴，以豐盛海陸料理、經典節慶美饌與冬季甜點迎接佳節，每位成人2,380元另加一成服務費。WA-RA日式餐廳則推出「東洋聖誕．雙人饗宴」，以冬季旬味懷石料理打造浪漫節慶氛圍，雙人套餐4,580元另加一成服務費。

↑圖說：高雄洲際酒店館內餐廳於聖誕季同步推出多款限定饗宴。（圖片來源：高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店表示，將以最真摯的節慶心意陪伴旅客度過美好冬季，邀請民眾一同體驗高雄最溫暖的聖誕儀式感。

