高雄活化眷村 陳其邁打趣：感謝議員們不斷＂施壓＂

為提升高雄左營地區的交通與生活品質，市府推動「緯六路拓寬工程」，在近日完工。市長陳其邁2日前往視察，現場也有不少藍營議員出席。陳其邁開玩笑的說，要感謝議員們不斷的施壓，讓眷村改建的進度加快。





高雄市左營合群新村成為老舊眷村空間改造的示範場域，連陳其邁也忍不住拍照打卡。（圖／民視新聞）





窗戶長出小樹，屋頂更是竄出一棵大樹，老舊的眷村房屋裏不住人，而是住滿了植栽，成了網美取景的熱點，連陳其邁也忍不住拍照打卡。高雄市左營合群新村，老舊眷舍改建成一間間獨特，充滿藝術風格的空間，成為老舊眷村空間改造的示範場域，社區內主要幹道緯六路也變寬變美，和早期眷村狹小的巷弄有很大的不同。社區居民：「美化的很棒，希望說能吸引外面來，來促進我們這些觀光。」高雄市長陳其邁：「原來是9米寬，現在拓寬成20米寬的道路，最重要是要感謝我們在地的，包括林里長顏里長郭里長，提出建議議會議員，不斷不斷不斷不斷不斷不斷，在議會一直質詢建議施壓，讓我們這裏的進展也非常的快。」

為提升高雄左營地區的交通與生活品質，市府推動「緯六路拓寬工程」，在近日完工。（圖／民視新聞）

海軍眷村地理位置緊鄰楠梓台積電、世運主場館等，主要對外交通新台17線拓寬計劃，市府力拚明年完工，可望紓解左營區生活和交通品質，連帶推升房價。高雄市長陳其邁：「台積電的建廠的速度，也因為全球市場的一個供需，又加快它的腳步，我們就希望說園區南部，跟裏面原來的中山路，都能夠加速的在年底前完成，那配合新台17線在明年完工的時候，這個會有效的來紓解，南北之間交通的壅塞的狀況。」不動產業者鄔綺琳：「因為台積電進駐的關係，在橋頭楠梓跟左營軍港，這邊的建案每坪的單價，也都來到接近40萬，35萬到40萬之間。」眷村改建計劃與交通工程同步進行，居民喜迎新眷村時代，帶來更多人潮和錢潮。













