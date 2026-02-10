高雄流感疫苗告急！公費僅剩千劑 長輩幼兒年前快打保平安

農曆春節將至，高雄公費流感疫苗剩約1000劑，衛生局呼籲高風險族群年前接種，提早建立保護力。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

農曆春節將至，高雄市公費流感疫苗最後一批僅剩約1000劑，衛生局呼籲長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群把握年前接種，提前產生保護力，同時，衛生局整備春節醫療量能，除全天候急診不中斷外，除夕至初三期間加開傳染病特別門診，確保民眾安心就醫、分級醫療不中斷。

衛生局指出，全市公費流感疫苗採隨到隨打，合約院所僅提供當日預約，建議民眾先查詢合約院所名單及庫存資訊，並致電確認後再前往接種，疫苗接種後約需2周才能產生足夠保護力，高風險族群應及早施打，以降低感染及重症風險。

廣告 廣告

為因應春節連假就醫需求，衛生局協調全市23家急救責任醫院提供全天候急診服務，並於除夕至初三期間，協調46家醫院及基層診所、衛生所共424家開設傳染病特別門診，合計1113診次。

其中，除夕492診次、初一164診次、初二192診次、初三265診次，服務範圍涵蓋旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門及原民3區，兼顧城鄉及偏鄉民眾就醫權益，提供疑似感染症狀就醫服務及公費流感、COVID-19抗病毒藥物開立與調劑。

衛生局提醒醫師，自即日起至2月28日，符合7類高傳播風險族群且出現流感症狀者，可無須快篩直接開立公費流感抗病毒藥劑，掌握治療黃金時間、降低重症風險。

同時，衛生局呼籲市民，春節期間應盡量避免前往擁擠或通風不良場所，與長者或免疫力低者接觸時佩戴口罩，如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧等流感重症徵兆，應立即就醫，民眾可撥打1922免付費防疫專線或衛生局防疫專線07-7230250洽詢相關資訊。

更多中時新聞網報導

鍾欣凌吊鋼絲 難忘出動5人仍拉不動

吳建豪新歌致敬麥可傑克森

A-Lin成都秀美腿逗歌迷嚷「要加錢」