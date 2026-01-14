高雄浮屍身分曝！離家通報失蹤「隔一夜接噩耗」父悲認海軍兒冰冷遺體

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市梓官區通安路通港巷港內昨天（13日）下午港區內，驚見一具浮屍。（圖／翻攝畫面）

高雄市梓官區通安路通港巷港內昨天（13日）下午港區內，驚見一具浮屍，初步排除外力介入，遺體額頭處有輕微擦傷，疑落水遭海浪撞擊礁石或岸邊所致，第一時間無法識別身分，警方追查發現，與前晚通報失蹤案有關，找家屬來指認後，證實身分為，在海軍服役的26歲王姓男子，詳細落水原因、死因仍待釐清。

經查，死者身分為26歲王姓男子，在海軍服役，前天（12日）晚上獨自騎車外出，因遲遲未回家，親人又聯繫不上，才到仁武區向警方通報協尋；未料，昨天（13日）被人發現在梓官區通安路通港巷港內淪為浮屍。

死者身分為26歲王姓男子，在海軍服役，前天（12日）晚上獨自騎車外出，卻遲遲未回家，被人發現淪為浮屍。（圖／翻攝畫面）

死者王男被發現時，額頭處有輕微擦傷，疑落水遭海浪撞擊礁石或岸邊所致，初步排除外力介入，第一時間無法辨識身分。

直到警方透過遺體某些特徵，並連結先前通報失蹤案，找來死者父親指認，才進一步確認身分，後續由軍方陪同家屬前往殯儀館相驗，詳細落水原因、死因仍待釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

