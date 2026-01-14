高雄浮屍身分竟是海軍士官！落海前1hr家屬報警協尋 軍方說話了

【緯來新聞網】高雄梓官區昨（13日）下午驚傳海面發現浮屍，經海巡和警方打撈處理，今天確認死者是一名海軍現役軍人，日前向部隊請假，家屬在昨晚焦急報案協尋，等到的卻是冰冷遺體，感到悲痛萬分。

高雄梓官通安巷昨天發現一具浮屍，證實是海軍現役軍人。（圖／岡山警方提供）

事情發生在昨天下午3時許，海巡人員在梓官通安路通港巷港內巡視時，發現海面有一具浮屍，立刻報警處理。岡山分局員警抵達現場後，與海巡合力將屍體打撈上岸。初步檢視發現，男子額頭有輕微擦傷，研判可能是落水後遭海浪拍擊礁石或岸邊所致，初步檢查未見明顯外力介入的痕跡，鑑識人員也到場採證，並報請橋頭地檢署相驗釐清死因。



海軍證實男子身分，表示本部所屬王姓士官於昨日休假期間，不明原因落水身亡，被海巡人員於高雄蚵仔寮漁港海面發現。單位已指派高階幹部前往協處並全程配合檢警調查。海軍強調，對本案深表哀悼與不捨，後續將全力協助家屬處理善後。



據《ETtoday新聞雲》報導，男子的父母昨天下午1點多左右前往派出所請求協尋，警方透過電話找到人，男子當時表明自己已經成年，不想透露自己的行蹤，隨後就掛斷電話，豈料1個多小時後就發生溺斃事件，而男子父母晚間接獲通報後，即刻趕往殯儀館認屍，確認死者是自己兒子，心痛萬分。



★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

