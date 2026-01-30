高雄海巡隊PP-10096艇服役未滿一年即查獲近1300公斤毒品

去年年六月，高雄海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，強勢登檢坦尚尼亞籍雜貨輪，查獲安毒、Ｋ毒等二、三級毒品。(記者陸瓊娟翻攝)

記者陸瓊娟／高雄報導

海洋委員會海巡署與高雄地方檢察署、法務部調查局及高雄市政府警察局，30日於艦隊分署第五(高雄)海巡隊聯合召開貨輪走私毒品查緝成果記者會，行政院卓榮泰院長於會中表彰各有功單位並頒發加菜金，其中海巡署高雄海巡隊PP-10096艇，服役未滿一年即查獲巨量毒品，院長特別在紀念船模上簽名，嘉勉PP-10096艇成為不法份子無法逾越的鋼鐵防線，象徵對海巡一線精銳戰力的最高肯定。

海巡署表示，艦隊分署第五（高雄）海巡隊日前接獲美國緝毒局（DEA）提供之國際情資，指有貨輪涉嫌運輸大量毒品入境臺灣，即會同法務部調查局南部地區機動工作站成立專案小組，並立即報請檢察官指揮偵辦，114年6月26日清晨，由服役未滿一年的PP-10096艇於東沙島南方125浬（高雄港西南330浬）海域發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪夾藏第二級毒品甲基安非他命26.5公斤及第三級毒品愷他命1273.36公斤，總重達1299.86公斤，成功攔阻毒品流入臺灣。

坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪被海巡查獲近1300公斤毒品。（記者陸瓊娟翻攝）

艦隊分署指出，114年6月26日清晨，由第五（高雄）海巡隊PP-10096艇搭載專案小組人員出海查緝，當日下午於東沙島南方125浬海域發現坦尚尼亞籍「KIM CHANG LONG」雜貨輪，PP-10096艇立即廣播要求停船受檢未果，該輪以機械故障為由繞圈航行，並有船員將疑似毒品袋裝物拋入海中企圖滅證；經多次強靠無效後，專案人員依法擊發聲爆彈示警，隨即實施強靠登檢，於住艙查獲53袋疑似毒品，並於海面打撈5大袋疑似毒品殘袋。經初步檢測，反應結果為第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命，全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》，將「KIM CHANG LONG」輪押返高雄港搜索清查，並經檢察官訊問後，向法院聲請將11名涉案嫌犯全數羈押獲准。

海洋委員會管碧玲主任委員表示，毒品犯罪無國界，海巡署與美國緝毒局（DEA）之間具有長期而穩定的合作關係，海巡署於114年度查獲毒品總計13,819公斤，此次成功攔截近1.3公噸毒品，其規模已接近海巡署去年整體緝毒成果的重要比例，即佔去年全年查緝量10％，這不僅是一項數字上的成果，更代表海巡署在海上，確實把毒品阻絕在國境之外，避免對社會與家庭造成難以回復的傷害。